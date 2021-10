Aws Panorama, tutto sotto controllo, con il machine learning

Amazon Web Services e Amazon hanna annunciato la disponibilità generale di Aws Panorama Appliance, un nuovo dispositivo che le aziende possono installare nelle proprie strutture per eseguire applicazioni che analizzano più flussi video dalle telecamere locali esistenti. L’appliance è già disponibile per la vendita negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e nella UE. Aeroporto internazionale di Cincinnati/Kentucky, Deloitte, Sony, Tyson Foods e l’Autorità Portuale di Vancouver Fraser utilizzano già la Aws Panorama Appliance.

L’appliance Aws Panorama consente di utilizzare la tecnologia di visione artificiale per eseguire rapidamente e facilmente ispezioni visive delle linee di produzione (ad esempio per individuare i difetti nelle parti prodotte), migliorare l’esperienza dei clienti nei ristoranti con servizio rapido (monitorare le code) o ottimizzare il layout dei negozi fisici al dettaglio (migliorare il posizionamento dei prodotti, i controlli dell’inventario, eccetera).

La Aws Panorama Appliance è uno dei quattro prodotti Aws, insieme ad Amazon Monitron, Amazon Lookout for Equipment, and Amazon Lookout for Vision, che compongono la suite di servizi di machine learning industriale cloud-to-edge.

Come va usata l’appliance Aws Panorama

Le realtà nei settori industriale, alberghiero, logistico, retail e di altro tipo desiderano utilizzare la visione artificiale per prendere decisioni più rapidamente e ottimizzare le proprie operazioni.

In genere hanno telecamere installate in loco per supportare le loro attività, ma spesso ricorrono a processi manuali come guardare i feed video in tempo reale per estrarre valore dalla loro rete di telecamere, attività costosea e difficili da scalare.

Alcune videocamere intelligenti possono invece fornire un’ispezione visiva in tempo reale, ma sostituire quelle esistenti può essere proibitivo in termini di costi.

Oltretutto i dispositivi, benché intelligenti, possono essere inefficaci perché sono limitate a casi d’uso specifici e richiedono uno sforzo aggiuntivo per la messa a punto.

In alternativa, alcuni inviano feed video dalle telecamere locali esistenti a server di terze parti, ma spesso la larghezza di banda Internet richiesta è costosa o le strutture si trovano in località remote dove la connettività Internet può essere lenta, il che riduce l’utilità e la praticità del analisi.

Di conseguenza molti sono bloccati nell’utilizzo di processi lenti, costosi, soggetti a errori o manuali per il monitoraggio visivo e le attività di ispezione che non si ridimensionano e possono portare a difetti mancati o inefficienze operative.

Aws Panorama Appliance è un dispositivo che risolve queste sfide consentendo di migliorare le proprie operazioni e ridurre i costi utilizzando le telecamere locali esistenti e analizzando i flussi video localmente con la visione artificiale.

Si può iniziare collegando l’appliance Aws Panorama alla rete e identificando i feed video per l’analisi.

Poiché l’elaborazione della visione artificiale avviene localmente su Aws Panorama Appliance all’edge, i clienti possono risparmiare sui costi della larghezza di banda e utilizzarla in luoghi con larghezza di banda Internet limitata.

Aws Panorama Appliance è integrata con Amazon SageMaker, servizio di Aws che consente a data scientist e sviluppatori di creare, addestrare e distribuire facilmente modelli di machine learning, in modo che i clienti possano aggiornare la propria applicazione di visione artificiale in Amazon SageMaker e distribuire il modello direttamente all’appliance AWS Panorama.