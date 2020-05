Aws Outposts, il servizio è disponibile nella Region di Milano

Aws da oggi consente alle aziende di collegare gli Aws Outposts alla Regione Aws Europe di Milano.

AWS Outposts è un servizio gestito che estende l’infrastruttura Aws, i servizi, le API e i suoi strumenti a praticamente qualsiasi data center del cliente, ambiente in colocation o struttura on premise per ottenere un utilizzo Aws uniforme.

Outposts è una soluzione ideale per quelle applicazioni che devono essere eseguite on-premise per soddisfare i requisiti di bassa latenza.

Le aziende possono utilizzare Outposts per supportare carichi di lavoro che richiedono di rimanere in locale così da assicurare una bassa latenza e di effettuare il trattamento di dati in locale rispettando i requisiti di residenza dei dati.

La Regione Aws Europe di Milano è stata inaugurata da Aws un mese fa con l’intenzione di investire sulla trasformazione digitale dell’Italia attraverso il cloud.

Aziende, pubblica amministrazione, scuole e sviluppatori possono sfruttare la Regione di Milano per eseguire applicazioni e servire i propri utenti in tutta Italia con minore latenza mantenendo la piena proprietà e il controllo sui contenuti ospitati sul territorio italiano.

La finalità è di utilizzare e ottenere il meglio da tecnologie avanzate di analytics, intelligenza artificiale, database, Internet of things, machine learning, servizi mobili e tecnologie serverless.