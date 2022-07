Aws, nuove istanze memory-optimized per applicazioni cloud enterprise

Amazon Web Services (Aws) ha lanciato le istanze Amazon EC2 M6a general-purpose in occasione di AWS re:Invent 2021 e le istanze C6a compute-intensive all’inizio di quest’anno.

Queste istanze sono alimentate da processori Amd Epyc di terza generazione con frequenze fino a 3,6 GHz e offrono prestazioni fino al 35% superiori rispetto alle istanze della generazione precedente.

Ora Aws sta ampliando il suo portafoglio di risorse per il cloud computing con le istanze Amazon EC2 R6a memory-optimized e dotate di processori Amd Epyc (Milan), con un prezzo inferiore del 10% rispetto a istanze x86 comparabili.

Le istanze R6a, potenziate da processori Amd Epyc di terza generazione, sono particolarmente adatte per applicazioni ad alta intensità di memoria come database ad alte prestazioni (database relazionali, database noSQL), cache in-memory distribuite su scala web (come memcached, Redis), database in-memory come big data analytics in tempo reale (come Hadoop, cluster Spark) e altre applicazioni enterprise.

Le istanze R6a sono basate sul sistema Aws Nitro e supportano Elastic Fabric Adapter (EFA) per i carichi di lavoro che beneficiano di una minore latenza di rete e di una comunicazione inter-nodo altamente scalabile, come l’elaborazione video e l’high-performance computing.

Questi sono i vantaggi principali delle nuove istanze R6a rispetto alle istanze R5a, elencati da Aws: