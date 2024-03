AWS: grazie alle competenze AI, stipendi più alti del 30%

Amazon Web Services (AWS) ha rilasciato uno studio – condotto da Access Partnership – che rivela come le competenze nel campo dell’AI stiano rimodellando il panorama professionale, dal modo in cui le organizzazioni sono strutturate all’esecuzione delle attività quotidiane.

La ricerca, che ha coinvolto 6.500 dipendenti e 2.000 datori di lavoro tra Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, ha evidenziato come l’adozione dell’AI diventerà universale entro il 2028: l’86% dei datori di lavoro prevede che le proprie organizzazioni saranno guidate dall’intelligenza artificiale. Infatti, quasi l’80% dei dipendenti prevede di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale generativa entro 5 anni.

Inoltre, i programmi di formazione e istruzione possono contribuire a colmare il divario di talenti: il 60% dei datori di lavoro intervistati considera prioritaria l’assunzione di talenti con competenze ed esperienza nell’intelligenza artificiale, ma l’81% di questi datori di lavoro non riesce a trovare i talenti di cui ha bisogno.

Inoltre, la formazione sulle competenze di intelligenza artificiale può aumentare gli stipendi fino al 30%, con aziende che saranno sempre più disposte a pagare salari alti per accaparrarsi chi ha nuove competenze. Infatti, le competenze in materia di AI potrebbero aumentare la produttività di almeno il 39%. Ma per sfruttare appieno questo potenziale, le organizzazioni dovranno affrontare l’urgente carenza di competenze specifiche sull’AI nella forza lavoro.

Per questo, AWS ha formato più di 1,2 milioni di persone in tutta l’Unione Europea sulle competenze cloud e continua a offrire agli studenti europei l’opportunità di accelerare la propria carriera con una nuova formazione gratuita sulle competenze di intelligenza artificiale attraverso l’AI Ready di Amazon. Questa iniziativa mira a formare almeno 2 milioni di persone a livello globale entro il 2025 su competenze AI, sia di base che avanzate.

Di seguito, le cinque informazioni chiave tratte dallo studio di AWS:

1. Adozione universale dell’AI nei luoghi di lavoro entro il 2028

Entro il 2028, l’86% dei datori di lavoro prevede che le proprie organizzazioni saranno guidate dall’AI. Sebbene la maggior parte dei datori di lavoro (82%) ritenga che i dipartimenti IT saranno i maggiori beneficiari dell’AI, essi ritengono che anche altri dipartimenti, tra cui finanza (77%), ricerca e sviluppo (78%), operazioni aziendali (76%) e affari legali, normativi e di conformità (69%), ne trarranno beneficio.

2. Quasi l’80% dei dipendenti prevede di utilizzare strumenti di AI generativa entro 5 anni

Le conversazioni sull’intelligenza artificiale sono sempre più incentrate sull’AI generativa, che può aiutare a creare nuove idee e contenuti sotto forma di conversazioni, storie, immagini, video, musica e altro ancora. Quasi l’80% dei dipendenti prevede di utilizzare strumenti di AI generativa nei prossimi cinque anni per facilitare la collaborazione e aumentare l’innovazione e la creatività sul posto di lavoro. Il 46% dei dipendenti ritiene che l’automazione delle attività ripetitive sia il principale vantaggio dell’AI generativa, seguito dall’aumento dell’innovazione e della creatività (43%) e dal miglioramento del flusso di lavoro e dei risultati, come una migliore analisi dei dati (39%).

3. La formazione sulle competenze di intelligenza artificiale può aumentare gli stipendi fino al 30%.

L’intelligenza artificiale offre un valore significativo nel rendere le organizzazioni più efficienti e produttive e nell’aiutare a prendere decisioni complesse, e i dipendenti che ricevono una formazione sull’uso dell’AI hanno la possibilità di guadagnare di più.

I datori di lavoro non sono disposti a pagare in media il 30% in più per i lavoratori con competenze AI nel reparto IT, ma anche in altri reparti: i datori di lavoro sono disposti a pagare i lavoratori con competenze di intelligenza artificiale con uno stipendio del 29% più alto nel settore della ricerca e dello sviluppo, seguito dalle vendite e dal marketing (28%), dalla finanza (28%), dalle operazioni aziendali (27%), dal settore legale, normativo e di conformità (24%) e dalle risorse umane (24%).

L’interesse per le competenze in materia di AI non è limitato solo ai giovani professionisti: quasi due terzi (65%) dei dipendenti di tutte le età hanno dichiarato di essere interessati a sviluppare competenze in materia di AI e il 57% dei dipendenti di età compresa tra i 55 e i 64 anni, una fascia demografica che di solito inizia a pensare alla pensione, afferma che si iscriverebbe a corsi di aggiornamento in materia di AI se i datori di lavoro li offrissero. Questa percentuale sale al 61% tra i dipendenti di età compresa tra i 65 e i 74 anni.

I dipendenti di età pari o superiore ai 35 anni sono maggiormente motivati dal desiderio di aumentare l’efficienza del lavoro, mentre i dipendenti più giovani, tra i 18 e i 34 anni, sono motivati dal desiderio di aumentare la sicurezza del lavoro.

4. I talenti non tecnologici utilizzeranno l’AI per completare il 29% del lavoro quotidiano

Le organizzazioni possono risparmiare tempo e risorse automatizzando attività come la generazione di report, la pianificazione delle e-mail e la creazione di fatture, e utilizzare gli strumenti di AI per ottenere approfondimenti sui dati aziendali senza dover ricorrere a lunghe analisi manuali.

Sia i datori di lavoro che i dipendenti intervistati prevedono che l’AI porterà a un significativo aumento della produttività, pari ad almeno il 39%, e non sono solo i lavoratori del settore tecnologico che prevedono di utilizzare l’AI in modo estensivo nel loro lavoro: i lavoratori non tecnologici prevedono di utilizzare l’AI per completare il 29% delle loro attività quotidiane entro cinque anni.

5. I programmi di formazione e istruzione possono contribuire a colmare il divario di talenti

Il 60% dei datori di lavoro intervistati considera prioritaria l’assunzione di talenti con competenze ed esperienza nell’intelligenza artificiale, ma l’81% di essi non riesce a trovare i talenti di cui ha bisogno. Solo il 14% dei lavoratori ritiene di avere una conoscenza avanzata dell’AI, mentre il 50% si è classificato con una conoscenza “di base” o “nascente” dell’AI. In breve, l’indagine conferma che i datori di lavoro si trovano di fronte a una carenza di competenze in materia di AI che può essere affrontata solo attraverso programmi di formazione e istruzione.

I datori di lavoro intervistati hanno riferito che il principale ostacolo nel fornire formazione sulle competenze di AI ai dipendenti è la mancanza di conoscenze su come implementare un programma di formazione sull’AI (72%) e la mancanza di comprensione delle esigenze di competenze di AI dei dipendenti (70%). Per i dipendenti, i principali ostacoli alla creazione di competenze in materia di AI includono la mancanza di conoscenza dei possibili percorsi di carriera in cui l’intelligenza artificiale sarebbe utile (66%), la mancanza di conoscenza dei programmi di formazione sulle competenze in materia di AI disponibili (68%) e la mancanza di conoscenza delle competenze in materia di AI necessarie per la loro carriera (64%).

Le competenze trasversali sono sempre più richieste dai datori di lavoro e sono necessarie per utilizzare l’AI in modo efficace. Il 51% dei datori di lavoro intervistati ha classificato il pensiero critico e la risoluzione di problemi complessi tra le prime tre competenze più importanti richieste per l’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale nel 2028, seguite dal pensiero creativo e dal design al 47%.

Con AWS, il training gratuito sull’intelligenza artificiale offre nuove competenze e opportunità di carriera

Presto – sottolinea AWS – le organizzazioni di tutte le dimensioni utilizzeranno quotidianamente gli strumenti di intelligenza artificiale. Tuttavia, molti dipendenti indicano che le loro organizzazioni non forniscono un supporto adeguato per l’aggiornamento e la formazione. Persone di ogni età, provenienza e livello di esperienza possono ottenere un vantaggio competitivo con una formazione gratuita sulle competenze dell’AI grazie all’iniziativa AI Ready.

Per raggiungere l’obiettivo di fornire a due milioni di persone una formazione gratuita sulle competenze di AI entro il 2025, Amazon ha lanciato una collaborazione con Code.org, la AWS Generative AI Scholarship e otto nuovi corsi gratuiti di AI e AI generativa aperti a tutti e allineati ai lavori più richiesti.

Queste nuove iniziative eliminano il costo come barriera all’accesso a queste conoscenze critiche, aprendo opportunità ai dipendenti di oggi e ispirando le generazioni future a esplorare il potenziale trasformativo dell’AI. L’iniziativa AI Ready si aggiunge all’impegno di AWS di investire centinaia di milioni di dollari per fornire formazione gratuita sulle competenze di cloud computing a 29 milioni di persone entro il 2025. Ad oggi, questa iniziativa ha formato gratuitamente oltre 21 milioni di persone.