Aws, come la tecnologia cloud aiuta studenti e docenti durante la guerra

Aws sta collaborando con le scuole e le università colpite dalla guerra in Ucraina per ampliare opportunità di apprendimento a distanza, preservare i dati di ricerca degli studenti e fornire formazione e servizi ai rifugiati.

Con milioni di famiglie sfollate, centinaia di scuole danneggiate o distrutte e infrastrutture costantemente minacciate, l’istruzione degli studenti ucraini è a rischio: ecco perché le scuole e le università si sono rivolte ad Aws per aiutare a scalare rapidamente l’apprendimento a distanza e intraprendere altri passaggi critici per garantire che studenti, educatori e ricercatori possano continuare il loro lavoro senza interruzioni, indipendentemente da dove si trovino.

Prima dell’invasione russa, gli sforzi delle istituzioni educative ucraine per implementare l’apprendimento a distanza erano già in corso a causa del COVID-19. Il Ministero dell’Istruzione e della Scienza dell’Ucraina, insieme all’Istituto ucraino per lo sviluppo educativo e al Ministero della trasformazione digitale, ha lanciato una piattaforma di risposta al COVID-19 nel dicembre 2021 per l’apprendimento a distanza e misto. Basata sulla piattaforma Open edX con il supporto di crediti Aws Cloud, la nuova All-Ukrainian Online School offre agli studenti di medie e superiori una varietà di risorse di apprendimento a distanza.

Per consentire la continuità dell’istruzione agli studenti colpiti dalla guerra, la Dzherelo Distance School offre programmi di studio virtuali gratuiti, dalle elementari fino alle superiori, con il supporto di Aws. Allo stesso modo, il team di 200 professionisti dell’istruzione della Optima School, in coordinamento con le autorità educative ucraine, si impegna a fornire un’istruzione primaria e secondaria ai bambini colpiti dall’invasione russa. Con oltre 100.000 studenti online, Optima è la prima e più grande scuola di apprendimento a distanza dell’Ucraina. Aws supporta attivamente gli sforzi di Optima fornendo crediti per il cloud computing e supporto tecnico.

Dall’inizio della guerra in Ucraina, il partner Aws EPAM ha collaborato con 22 università per migrare le risorse critiche dai server locali al cloud Aws. Ciò garantisce che, anche in caso di interruzione di corrente o danni alle strutture del campus, gli studenti possano continuare i loro studi da remoto. Con il supporto dei crediti di risposta ai disastri forniti da Aws, EPAM aiuta i ricercatori della Kyiv School of Economics e di altre istituzioni a mantenere la continuità operativa e la sicurezza dei dati durante la guerra.

Aws sta inoltre collaborando con due università polacche, la Warsaw School of Computer Science e la WSB University di Dabrowa Gornicza, per rendere disponibile gratuitamente ai rifugiati ucraini la formazione sull’Aws Academy Cloud Foundations. Questo corso di tre mesi fornisce una panoramica dettagliata dei concetti del cloud per fornire ai rifugiati nuove preziose competenze molto richieste dai datori di lavoro.

Come per le istituzioni educative, gli studenti rifugiati e sfollati affrontano molte sfide, tra cui il bisogno di ambientarsi in case nuove. Secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati UNCR, la Polonia ospita oltre 3 milioni di rifugiati ucraini. Aws è orgogliosa di supportare il lavoro di You Have a Friend in Me, una piattaforma web creata da due adolescenti polacchi per connettere i giovani rifugiati ucraini con studenti delle scuole superiori e universitari polacchi. You Have a Friend in Me aiuta gli studenti sfollati a trovare coetanei e insegnanti che possano fornire un aiuto nella navigazione del sistema educativo per loro totalmente nuovo.

Gli studenti e gli adulti che desiderano approfondire le proprie conoscenze sul cloud computing ora hanno più modi per accedere a centinaia di ore di contenuti gratuiti. Aws offre Aws Educate , un programma di apprendimento online gratuito, disponibile in ucraino e in altre 11 lingue. Chiunque disponga di una connessione Internet può accedere a un’ampia libreria di formazione e risorse di autoapprendimento per i principianti del cloud. Aws Educate offre l’opportunità di apprendere e mettere in pratica le competenze nel cloud e aiuta gli studenti a entrare in contatto con potenziali datori di lavoro alla ricerca di talenti nel cloud e a pubblicare offerte di lavoro su Aws Educate. La bacheca di lavoro di Aws Educate elenca attualmente più di 30.000 opportunità di lavoro a livello globale presso Aws, le organizzazioni dei clienti Aws e i partner Aws.