Aws annuncia Carbon Footprint Tool per i propri clienti

Secondo Aws, il carbonio è il quarto elemento più abbondante in tutto l’universo, ed è anche un componente primario di tutta la vita conosciuta sulla Terra. Quando si combina con l’ossigeno crea anidride carbonica (CO2). Molte attività industriali, compresa la combustione di combustibili fossili come il carbone e il petrolio, rilasciano CO2 nell’atmosfera causando cambiamenti climatici.

Jeff Barr – Chief Evangelist di Aws, afferma: “Come parte degli impegni di Amazon per aumentare la sostenibilità e ridurre le emissioni di carbonio, abbiamo co-fondato The Climate Pledge nel 2019 di Aws. Insieme agli altri 216 firmatari del Pledge, ci impegniamo a raggiungere il net-zero carbon entro il 2040, 10 anni prima dell’accordo di Parigi. Stiamo eliminando il carbonio dalla nostra attività in una moltitudine di modi, come descritto in dettaglio nella nostra pagina dedicata alla Carbon Footprint. Quando condivido queste informazioni con i clienti di Aws, rispondono positivamente. Ora capiscono che eseguire le loro applicazioni nel cloud Aws può aiutarli a ridurre la loro impronta di carbonio dell’88% (rispetto ai data center aziendali presi in esame), come riportato nel report “The Carbon Reduction Opportunity of Moving to Amazon Web Services” pubblicato da 451 Research.”

Oltre agli sforzi di Aws, le organizzazioni di molti settori stanno lavorando per fissare obiettivi di sostenibilità e impegnarsi a raggiungerli. Per aiutarle a misurare i progressi verso i loro obiettivi, la società americana sta implementando sistemi e costruendo applicazioni per misurare e monitorare i dati sulle emissioni di carbonio.

Aws Carbon Footprint Tool del cliente

“Dopo aver condiviso le informazioni sui nostri sforzi per ridurre le emissioni di carbonio insieme ai nostri clienti, essi mi dicono hanno bisogno di sapere di più sull’impronta di carbonio della propria infrastruttura cloud”, dichiara il manager di Amazon Web Services in un blog post. Barr si è detto felice di annunciare il nuovo Customer Carbon Footprint Tool. Questo strumento aiuterà gli utenti a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità, ed è disponibile per tutti i clienti Aws senza alcun costo.

