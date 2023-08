AWS acquisisce Fig, lo strumento per il terminale per gli sviluppatori

Brendan Falk, co-fondatore e CEO di Fig, ha annunciato sul blog ufficiale dell’azienda che il team si unirà ad Amazon Web Services (AWS) e che Amazon ha acquisito la tecnologia di Fig.

Fig è uno strumento utilizzato principalmente dagli sviluppatori, ma anche da professionisti e team IT e altre figure professionali e aziende, che rende la riga di comando del terminale più semplice da usare e più collaborativa.

L’azienda può contare oggi su centinaia di migliaia di utenti, 22mila stelle GitHub, 13mila membri Discord, 400 collaboratori open source e cinque prodotti principali.

Fig e AWS – ha commentato Brendan Falk – condividono la passione per il miglioramento degli strumenti e dei servizi per gli sviluppatori. Combinando l’esperienza di Fig con l’orientamento a lungo termine di AWS e la sua esperienza nella fornitura di prodotti incentrati sul cliente, il team vede l’opportunità di migliorare l’esperienza degli sviluppatori.

AWS è convinta che l’intelligenza artificiale generativa rappresenti un importante cambiamento tecnologico in grado di trasformare il modo in cui i suoi clienti costruiscono applicazioni e soluzioni, e Fig si è detta entusiasta di poter far parte di questa visione più ampia.

Per gli utenti che potrebbero essere preoccupati da cosa succederà ora ai prodotti di Fig, Brendan Falk ha dichiarato che gli utenti esistenti potranno continuare a utilizzare Fig e riceveranno un supporto continuo. Inoltre, l’azienda sta rendendo completamente gratuite tutte le funzioni a pagamento di Fig Team.

I nuovi utenti, invece, non potranno abbonarsi ai prodotti Fig in questo momento in cui il team sarà focalizzato sull’ottimizzazione dei prodotti per i clienti esistenti e sulla risoluzione di alcune esigenze individuate per integrare Fig con AWS.

Brendan Falk ha anche dichiarato di non poter condividere molto su quali sono i piani per il futuro sui prodotti che verranno offerti da AWS e Fig, e nuovi aggiornamenti saranno condivisi più avanti sul sito.