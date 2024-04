AWS, Accenture e Anthropic aiutano le aziende a scalare l’AI responsabile

Amazon Web Services (AWS), Accenture e l’azienda di AI Anthropic uniscono le loro forze per aiutare le aziende – in particolare quelle che operano in settori altamente regolamentati come la sanità, il settore pubblico, le banche e le assicurazioni – a adottare in modo responsabile e a scalare la tecnologia di intelligenza artificiale (AI) generativa personalizzata all’interno delle loro organizzazioni per accelerare l’innovazione, migliorare il servizio clienti e rendere più produttiva la forza lavoro, mantenendo i dati privati e sicuri.

Grazie a questa collaborazione, sottolineano le tre aziende, le organizzazioni possono accedere ai modelli di AI di Anthropic attraverso Amazon Bedrock, un servizio completamente gestito che offre una scelta di modelli foundation ad alte prestazioni di aziende leader nel settore dell’AI e di Amazon, attraverso un’unica application programming interface.

Inoltre, le organizzazioni avranno accesso a un’ampia serie di funzionalità necessarie per creare applicazioni di AI generativa con sicurezza, privacy e nel rispetto dell’AI responsabile. I servizi e gli acceleratori di Accenture offrono la possibilità di personalizzare e mettere a punto i modelli Claude di Anthropic per supportare le esigenze specifiche dei clienti, compreso il nuovo switchboard di AI generativa di Accenture. Questo, per migliorare le capacità di Claude per applicazioni specifiche del settore in aree come la gestione della conoscenza, la previsione e l’analisi e la generazione di documenti normativi. Questi servizi di accelerazione consentiranno ai clienti di mettere in produzione i loro casi d’uso di AI generativa più rapidamente che partendo da zero.

I team di Accenture, Anthropic e AWS aiuteranno i clienti anche nella ingegnerizzazione della piattaforma, fornendo le migliori pratiche per l’implementazione di modelli personalizzati su Amazon Bedrock o Amazon SageMaker, un servizio completamente gestito che riunisce un’ampia serie di strumenti per consentire l’apprendimento automatico ad alte prestazioni e a basso costo per qualsiasi caso d’uso di AI generativa. Inoltre, più di 1.400 ingegneri di Accenture saranno formati per diventare specialisti nell’utilizzo dei modelli di Anthropic su AWS, consentendo loro di fornire un supporto end-to-end ai clienti che implementano applicazioni di AI generativa.

“L’AI generativa guiderà nuovi modi di lavorare e noi continuiamo a scoprire ogni giorno nuovo valore per i nostri clienti, implementando e adattando ulteriormente la tecnologia alle operazioni dei nostri clienti“, ha dichiarato Karthik Narain, group chief executive-Technology di Accenture. “La nostra collaborazione con AWS e Anthropic riunisce tutti gli elementi per consentire ai clienti di passare più rapidamente dalla sperimentazione alla realizzazione del valore. Vediamo il maggior potenziale per il nostro servizio di personalizzazione dei modelli nei settori altamente regolamentati, dove i modelli di AI devono essere personalizzati per aderire a specifici requisiti di conformità, accuratezza e sicurezza“.

Matt Garman, senior vice president of sales, marketing and global services di AWS, ha dichiarato: “L’AI generativa sta dimostrando di avere un impatto positivo sulle organizzazioni di tutto il mondo per guidare l’innovazione, comprese le aziende in settori altamente regolamentati. Unendo l’esperienza di Accenture, i modelli di AI generativa più avanzati di Anthropic e AWS come fornitore di cloud leader a livello mondiale, stiamo aiutando le organizzazioni ad accelerare in modo responsabile e sicuro lo sviluppo e l’implementazione di applicazioni di AI generativa, riducendo al contempo i costi e il time to market“.

Dario Amodei, CEO di Anthropic, ha aggiunto: “I leader di alto livello stanno cercando di definire rapidamente la loro strategia di AI e il loro vantaggio competitivo. Il nostro impegno con AWS e Accenture offre alle aziende il percorso più rapido per implementare responsabilmente potenti sistemi di AI generativa. Combinando l’attenzione di Anthropic alle prestazioni e alla sicurezza dei modelli, l’approccio di AWS alla sicurezza e all’affidabilità e la profonda esperienza di dominio di Accenture con il know-how tecnico, puntiamo a costruire soluzioni su misura che consentano di risolvere casi d’uso chiave“.