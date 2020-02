Avaya aggiunge nuove funzionalità ad Avaya Spaces

Avaya ha annunciato di aver aggiunto nuove funzionalità ad Avaya Spaces, centralizzando voce, video, messaggistica, chat e gestione delle attività su di un’unica interfaccia utente.

Ricordiamo che Avaya Spaces è un’applicazione cloud per le riunioni e la collaborazione in team, che integra voce, video, attività, condivisione di contenuti e altro ancora in un’unica applicazione accessibile da qualsiasi dispositivo.

Nel prossimo decennio, gli analisti prevedono che la user experience dei lavoratori digitali subirà un significativo cambiamento, con nuovi modi di interagire, percepire le informazioni e comunicare. Un nuovo modello di comunicazione e collaborazione che permette alle persone di entrare in contatto tra loro e con le informazioni in modo più personalizzato, indipendentemente dal luogo, dal dispositivo o dalla piattaforma di comunicazione. La modalità con la quale i team interagiscono con i dati, la tecnologia e i colleghi si sta evolvendo verso un modello convergente dove i canali digitali e le modalità di comunicazione sono sempre più ricche. Gartner prevede che entro il 2023 meno di un terzo dei lavoratori digitali sceglierà l’ufficio come luogo di lavoro preferito. Le aziende devono quindi consentire ai team di lavorare in modo più efficace e produttivo attraverso i canali preferiti, ovunque si trovino i dipendenti e qualsiasi dispositivo o piattaforma utilizzino.

All’interno di un mondo sempre più iperconnesso, l’esigenza di collaborare e scambiare informazioni rapidamente è ormai una necessità per ogni azienda ed organizzazione. Comunicare efficientemente e senza soluzione di continuità su diverse piattaforme ed apparati è un infatti un bisogno critico ed una realtà.

Ecco in sintesi le novità in Avaya Spaces: Spazi cloud permanenti per messaggistica, riunioni, condivisione di file e gestione attività; riunioni video HD a costi ridotti per un massimo di 500 partecipanti con registrazione e condivisione di contenuti; connettività con l’unità di collaborazione Avaya IX CU360 huddle e sistemi di sala video Sip; accesso da browser e applicazioni mobili con Google, Slack, Microsoft Office 365, Outlook e Teams integrations e infine amministrazione degli utenti tramite Avaya Aura e Avaya IP Office.

Avaya Spaces è ora disponibile con un abbonamento flessibile, il fee mensile o annuale include l’aggiornamento alle ultime release, il supporto di Avaya e la possibilità di variare fino al 20% il numero di utenti abbonati senza costi aggiuntivi se Spaces viene offerto all’interno del bundle Avaya IX Subscription.