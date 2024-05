Avaya e RingCentral: nuova offerta per collaborare in modo più efficace

Avaya, società globale specializzata nelle soluzioni di Customer Experience, e RingCentral, fornitore di prodotti e servizi di comunicazione aziendale cloud, contact center, video e soluzioni per eventi ibridi guidati dall’intelligenza artificiale, annunciano l’ampliamento delle offerte per i clienti Avaya. In particolare, le due aziende presentano una nuova offerta ibrida che integra la piattaforma di comunicazione basata sul cloud e alimentata dall’intelligenza artificiale di RingCentral con la soluzione di telefonia Avaya Aura per offrire funzionalità di collaborazione migliorate.

La nuova offerta ibrida consente agli utenti di un’organizzazione di collaborare in modo sempre più efficace, sia che utilizzino soluzioni di telefonia Avaya Aura o Avaya Cloud Office. I clienti ottengono un valore aggiunto dagli investimenti già effettuati nelle soluzioni Avaya combinandole con le funzioni di videochiamata e di messaggistica di RingCentral, tra cui RingSense AI, la piattaforma AI di base di RingCentral. Questa soluzione ibrida, disponibile in esclusiva grazie alla partnership, offre inoltre ai clienti Avaya la possibilità di scegliere se utilizzare la piattaforma Avaya Aura esistente o Avaya Cloud Office by RingCentral (ACO) , per le funzionalità di controllo delle chiamate, consentendo un’esperienza utente senza soluzione di continuità tra messaggistica, video e telefono.

Alan Masarek, CEO di Avaya, commenta: “Il consolidamento della nostra partnership con RingCentral migliora le esperienze di comunicazione e collaborazione per i nostri clienti globali. Questa integrazione dimostra ulteriormente il nostro approccio di ‘Innovation without Disruption’. Vogliamo dare ai nostri clienti la possibilità di operare dove e come vogliono – on-premise, cloud privato o cloud pubblico – senza ridurre l’efficienza dei servizi offerti.”

“Il nostro obiettivo è quello di semplificare le comunicazioni aziendali, offrendo al contempo solide funzionalità di comunicazione cloud multimodale di livello aziendale con un’affidabilità e una sicurezza del 99,999%”, dichiara Vlad Shmunis, fondatore, presidente e CEO di RingCentral. “Siamo entusiasti di consolidare la nostra partnership con Avaya attraverso una soluzione in grado di soddisfare in modo flessibile le esigenze dei clienti Avaya nel settore delle UC. Insieme, siamo orgogliosi di offrire ai clienti Avaya una nuova opzione ibrida per valorizzare l’investimento esistente in Avaya Aura, fornendo al contempo un percorso diretto verso un’esperienza di comunicazione nel cloud”.

Intelligent Communications con RingSense AI

RingSense AI è attualmente disponibile per i clienti ACO e sarà incluso anche nell’integrazione con Avaya Aura, disponibile nei prossimi mesi. Le funzionalità principali di RingSense AI comprendono la trascrizione dal vivo, il Closed Captioning, ovvero la creazione di sottotitoli sincronizzati con il video, la sintesi e gli highlight video.

RingSense AI, che è totalmente integrato nell’intera suite RingCentral, è stato realizzato per migliorare la produttività personale e la collaborazione aziendale. Trasforma le conversazioni di tutti i giorni in informazioni utili, facendo risparmiare tempo ai dipendenti quando impegnati in attività manuali, consentendogli di ottimizzare i flussi di lavoro e di concentrarsi su aspetti a maggior valore aggiunto delle loro interazioni.

“La Contea di Dauphin non vede l’ora di esplorare le nuove funzionalità di RingSense per le nostre riunioni pubbliche. Funzioni come il Closed Captioning e gli highlights video miglioreranno l’esperienza di riunione per i nostri elettori e forniranno una maggiore chiarezza sugli argomenti all’ordine del giorno”, spiega Elizabeth Perry, Direttore e CIO della Contea di Dauphin, cliente ACO.

“Nell’era digitale, abbracciare la tecnologia non è solo una questione di convenienza, ma significa anche creare nuove opportunità e consentire alle aziende di prosperare”. Con RingSense, Seneca Foods può connettersi senza problemi, accedere all’assistenza e migliorare le proprie comunicazioni“, conclude Tim Eddinger, Enterprise Networks Manager di Seneca Foods.

Nuova integrazione con Microsoft Teams

Nell’ambito della partnership strategica tra RingCentral e Avaya, i clienti avranno l’opportunità di beneficiare di una nuova integrazione delle funzionalità telefoniche ACO con Microsoft Teams, che sfrutterà il routing diretto e l’app integrata RingCentral for Microsoft Teams. Questo consentirà ai clienti di Microsoft 365 di elevare il proprio ambiente Microsoft Teams ad un’affidabilità di uptime del 99,999% e di avere a disposizione per il centralino un robusto set di funzionalità in cloud di RingCentral. L’integrazione sarà disponibile indicativamente entro la fine di giugno 2024.

Aggiornamento sull’integrazione della piattaforma Avaya Experience Platform per il cloud pubblico

L’integrazione del contact center in cloud pubblico Avaya Experience Platform (AXP) con ACO offre ai clienti un’esperienza integrata di unified communications e contact center. L’integrazione di queste soluzioni in un unico ambiente è in grado di creare un ambiente di lavoro digitale unificato che consente agli agenti del contact center di rimanere in contatto con il resto dell’organizzazione. Questa integrazione è già disponibile.

“Il rafforzamento della partnership con RingCentral consente ad Avaya di continuare a mantenere le promesse di ‘’innovation without disruption’ e ‘choose your journey”, conclude Zeus Kerravala, fondatore e principal analyst di ZK Research. “I clienti di RingCentral stanno utilizzando RingSense AI per trasformare le interazioni con i clienti e presto anche l’enorme base di clienti Aura di Avaya potrà godere dei vantaggi di RingSense AI continuando a sfruttare l’assoluta affidabilità della soluzione Avaya di cloud privato”.

Inoltre, l’integrazione ACO – AXP offre un’esperienza UC – CC unificata per creare un unico spazio di lavoro per interazioni front-office e back-office senza soluzione di continuità. Non esistono due clienti con lo stesso percorso di modernizzazione della CX e Avaya offre quello che è più importante per i clienti: la scelta dell’implementazione per garantire che la loro azienda non sia mai messa a rischio.