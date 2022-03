Avaya e Alcatel-Lucent Enterprise, nuova partnership globale

Avaya e Alcatel-Lucent Enterprise hanno annunciato partnership strategica globale che estende la disponibilità della piattaforma Avaya OneCloud CCaaS (Contact Center as a Service) ai clienti ALE di tutto il mondo, offrendo nel contempo ai clienti Avaya a livello globale le soluzioni Digital Age Networking di ALE.

Attraverso questa partnership, Alcatel-Lucent Enterprise offrirà ai propri clienti Avaya OneCloud CCaaS, una piattaforma che dispone di funzionalità avanzate di AI, Identity e Security, Workforce Engagement Management (WEM) e customer service.

Da parte sua, Avaya offrirà ai propri clienti le soluzioni Digital Age Networking di ALE, che coprono l’intero spettro di connettività fissa e mobile insieme ad una avanzata piattaforma di servizi di gestione in cloud, che si avvale delle più avanzate tecnologie per IoT analytics, digital workflow, secure mobility e network automation.

“Siamo estremamente felici di aver siglato la partnership con Avaya per offrire la soluzione di contact center CCaaS, leader di mercato ai nostri clienti e, allo stesso tempo, espandere il mercato delle nostre soluzioni Digital Age Networking” commenta Jack Chen, CEO, ALE. “La flessibilità e la componibilità della piattaforma Avaya OneCloud CCaaS ci permette di collaborare con un ecosistema di business partner leader di settore e di realizzare insieme ad Avaya l’esperienza di cui i clienti hanno bisogno”.

“Siamo entusiasti di avere la possibilità di offrire la soluzione OneCloud CCaaS al milione di clienti e ai 3.000 Business Partner ALE di tutto il mondo e di rafforzare il nostro portfolio grazie alle soluzioni di networking di ALE”, dichiara “Jim Chirico, President e CEO, Avaya. “La partnership annunciata oggi unisce due realtà complementari e crediamo costituisca una significativa opportunità per i clienti Avaya e ALE di accelerare la migrazione al cloud, adottando una tecnologia cloud di alto profilo di due leader globali della comunicazione”.

I clienti business di tutto il mondo potranno portare a termine con successo la trasformazione digitale e migrare al cloud offrendo una esperienza cliente personalizzata e una migliore qualità di lavoro ai dipendenti.

“L’ingresso di ALE nell’ecosistema Avaya OneCloud riflette un ulteriore rafforzamento dell’offerta cloud di Avaya e conferma il successo della strategia dell’azienda nell’offrire una architettura flessibile per la “Experience Economy” “, aggiunge Zeus Kerravala, Founder and Principal Analyst di ZK Research. “ALE beneficia dell’ecosistema di “Experience Builders” di Avaya e della crescente base clienti che richiedono supporto a tutti i livelli per realizzare le proprie strategie di migrazione al cloud, mentre le soluzioni di Avaya verranno ulteriormente valorizzate dall’integrazione con il portfolio digital age networking di ALE, che include le soluzioni di connettività IoT leader di settore. La combinazione delle soluzioni di gestione IoT end to end di ALE, incluso l’ampio portfolio di soluzioni digital age networking, con la OneCloud Experience Platform di Avaya offrirà ai clienti la straordinaria opportunità di creare il mondo del lavoro del futuro, connettendo tutti i device aziendali, rispondendo alle mutevoli esigenze degli utenti e restando competitivi nella “Experience Economy”.