Come si fa automazione IT oggi, piattaforme ed esempi in un webinar

L’automazione di sistemi e infrastrutture IT è diventata oggi la principale priorità delle aziende, alle prese con la crescente velocità, scalabilità e complessità degli ambienti cloud, ibridi e multicloud.

Le imprese devono poter adottare una piattaforma di automazione IT, condividerla e riutilizzarla tra progetti e team con il giusto livello di governance e controllo, nonché essere in grado di applicare i nuovi paradigmi dell’Infrastructure as Code (IaC).

Serve avere una piattaforma di enterprise automation facile all’uso, che combini semplicità e componibilità, con abilità e scalabilità, per un’automazione sicura che generi maggiori efficienza e produttività.

Con indicazioni metodologiche basate sulla Ansible Automation Platform e casi concreti di applicazione un webinar, organizzato da Red Hat, fornitore mondiale di soluzioni software open source enterprise e dal suo partner e system integrator italiano Vista Technology, ci spiegherà:

– Cos’è l’IT automation e perché oggi è la risposta più corretta e completa alla gestione delle complessità

– Come si ottiene la completa visibilità sulle operation

– Come si riducono i tempi di risposta alle richieste del business

– Perché con un’infrastruttura omogenea e distribuita si vincono le vulnerabilità di sicurezza

– Come uniformare i modelli operativi dei gruppi aziendali gestendo le infrastrutture come fossero codice software

Il webinar moderato da Dario Colombo di 01net | New Business Media si terrà martedì 16 marzo alle ore 11, con gli interventi formativi di Marco Fagotto – Cloud Solution Architect di Red Hat e Andrea Vivaldi – DevOps Architect di Vista Technology.

