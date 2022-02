Atlantic Technologies presenta l’Acceleratore Sales

Dall’expertise di Atlantic Technologies alla guida di progetti di innovazione dei processi di vendita in ambito manufacturing, nasce l’Acceleratore Sales per l’adozione completa della soluzione Sales Cloud di Salesforce. L’innovativa metodologia di implementazione è stata progettata con l’obiettivo di supportare i team vendite delle aziende del settore industriale e manifatturiero nella gestione efficace dei processi di vendita, in particolare nelle realtà multinazionali con diverse filiali e più Business Unit. Inoltre, l’approccio abilita la valorizzazione nel corso del tempo delle ulteriori potenzialità messe a disposizione dall’intero ecosistema Salesforce, come ad esempio la gestione delle offerte complesse (CPQ) o l’integrazione con le campagne di marketing.

Atlantic Technologies, partner Salesforce dal 2005 e certificata come Manufacturing Expert, ha creato quattro pacchetti personalizzabili e stand alone che includono un set di moduli preconfigurati per offrire un’esperienza su misura:

Foundation Pack: consiste in un’attività preliminare di consulenza specializzata, mirata ad identificare una roadmap sostenibile a seconda degli obiettivi di business. Attraverso questa fase di assessment, è possibile identificare l’approccio più indicato per la fase 1 dell’implementazione e la sua evoluzione nel tempo;

Starter Pack: si tratta di un pacchetto adatto ad aziende che vogliono iniziare velocemente con una soluzione CRM standard e tenere sotto controllo l’intero processo di vendita anche in mobilità. Questo pack consente di generare dati sulle performance di vendita e previsionali più accurati e affidabili, permette di migliorare la collaborazione fra i vari dipartimenti aziendali, centralizzando le informazioni e mettendole a fattor comune. Lo Starter Pack permette di gestire una lingua e una valuta, con un numero di utenti illimitati. È ideale per le aziende che si approcciano per la prima volta al mondo Salesforce;

Starter Pack Plus: rispetto allo Starter Pack standard, il livello plus è configurabile con moduli aggiuntivi a seconda delle esigenze di business e di time to market. Inoltre include un portale dedicato ad agenti di vendita mono o pluri mandatari, permette di pianificare in modo efficace le visite ai clienti e di monitorare i competitor per muoversi in funzione delle attività che portano avanti rispetto ai clienti;

Tailored Pack: quest’ultima è una soluzione totalmente personalizzabile, per aziende che necessitano da subito di una soluzione su misura. Anche i moduli previsti nell’offerta possono essere altamente personalizzati e ne possono essere aggiunti altri. Grazie al Tailored Pack, le aziende possono massimizzare la produttività individuale dei team sales, digitalizzare e automatizzare i processi interni, riducendo contemporaneamente i silos aziendali che mal si conciliano con un approccio di mercato integrato e a trecentosessanta gradi.

«Quando le aziende si trovano davanti ad un processo di innovazione così importante è fondamentale definire un percorso che affronti le sfide legate all’adozione di un nuovo modo di lavorare all’interno dell’organizzazione con risultati certi in tempi rapidi», afferma Andrea Gattia, VP CRM di Atlantic Technologies. «Con il nostro acceleratore pensiamo di avere risposto a questa esigenza, mettendo a disposizione dei clienti la nostra competenza basata su anni di lavoro a fianco dei nostri clienti in progetti di innovazione di organizzazioni di vendita, definendo delle best practice di adozione che lascino in ogni caso la flessibilità di gestire le specificità che ogni azienda tipicamente ha nel proprio DNA».