Asus: nuova strategia AI e tante novità di prodotto, al Computex 2024

Durante l’evento virtuale Always Incredible tenutosi in occasione del Computex 2024, ASUS ha inaugurato una nuova era di PC Copilot+ – dotati di funzionalità AI avanzate con 45 TOPS NPU –, presentando al pubblico i nuovi modelli che faranno parte delle linee ProArt, Zenbook e Vivobook.

Per i creativi, i nuovi portatili ASUS ProArt offrono una combinazione senza precedenti di portabilità e potenza, con tre form factor progettati per potenziare la creatività in qualsiasi ambiente o contesto. I design robusti e leggeri consentono agli utenti di liberare la creatività ovunque si trovino.

La nuova linea di portatili comprende il modello a conchiglia ProArt P16 da 16 pollici e il convertibile ProArt PX13 da 13 pollici alimentati da un processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 fino a 50 TOPS, con una GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop fino a 321 TOPS, e il PZ13 da 13 pollici detachable basato sulla piattaforma Snapdragon abilitata all’AI. Questi dispositivi – sottolinea il produttore – semplificheranno il processo creativo grazie all’intera gamma di strumenti a portata di mano dell’utente, tra cui l’ASUS DialPad, le nuove app StoryCube e MuseTree alimentate dall’AI e il centro di controllo ProArt Creator Hub.

Gli appassionati di design e tecnologia apprezzeranno la fusione di arte e tecnologia che caratterizza l’estetica funzionale dell’ultraportatile da 16 pollici ASUS Zenbook S 16 (UM5606), che nonostante lo spessore di soli 1,1 cm ospita un processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 ed è ricco di innovazioni, dall’esclusiva copertura del telaio in Ceraluminum al design della griglia geometrica lavorata a CNC. Il Ceraluminum è una nuova ceramica high-tech resistente con un aspetto e una sensazione completamente nuovi al tatto e alla vista.

In occasione del recente evento di lancio dedicato, il nuovo ASUS Vivobook S 15 (S5507) è diventato il primo PC Copilot+ dell’azienda. Si tratta di un elegante laptop AI-powered progettato per coloro che chiedono di più, potenziato dall’efficiente potenza della piattaforma Snapdragon X Elite abilitata all’AI.

I modelli 2024 della famiglia Vivobook – il Vivobook S14 da 14 pollici (M5406), il Vivobook S 15 da 15,6 pollici (M5506) e il Vivobook S da 16 pollici (M5606) – hanno ora specifiche aggiornate e sono tutti disponibili con il processore AMD Ryzen AI 9 HX 370.

Le nuove funzionalità AI di Windows, come Recall e Cocreator in Paint, arriveranno su ASUS Vivobook S 15 il 18 giugno, mentre gli altri modelli riceveranno l’aggiornamento gratuito all’esperienza Copilot+ PC in futuro. Tutti i portatili ProArt includono un abbonamento gratuito di tre mesi a Adobe Creative Suite e un abbonamento gratuito di sei mesi a CapCut Pro.

AI per I creatori di contenuti: ASUS ProArt P16, ProArt PX13 e ProArt PZ13

La nuova linea di laptop ASUS ProArt AI è stata progettata per consentire a tutti i creativi, siano essi utenti quotidiani, creatori di contenuti amatoriali o professionisti, di trasformare i loro preziosi momenti di vita in storie durature. I portatili, leggeri, resistenti e potenti, consentono agli utenti di creare ovunque, più velocemente e in modo più intelligente.

Tutti e tre i nuovi modelli sono PC Copilot+ e sono dotati delle esclusive applicazioni ASUS StoryCube e MuseTree che consentono flussi di lavoro creativi più intelligenti e semplificati, resi possibili dalla potenza dell’intelligenza artificiale completamente locale. StoryCube è uno strumento intelligente, comodo e potente per la gestione delle risorse digitali con assistenza AI per la categorizzazione delle scene e la generazione di clip, che consente agli utenti di gestire ed esportare senza problemi il contenuto della loro libreria di file. MuseTree trasforma rapidamente l’ispirazione in immagini, consentendo agli utenti di generare maggiore creatività grazie a semplici interazioni grafiche, archiviando e gestendo in modo intelligente le proprie idee in qualsiasi momento. I dispositivi includono anche un tasto Copilot dedicato per un accesso alle funzioni AI più basiche.

Il laptop ProArt P16 da 16 pollici offre un’esperienza creativa in movimento senza precedenti ovunque ci si trovi, vantando componenti all’avanguardia all’interno del suo chassis nero premium-feel, spesso solo 14,9 mm e leggero 1,85 kg. Grazie a una NPU da 50 TOPS integrata nel processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 e alla GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop, offre un TOPS combinato fino a 321, garantendosi come primo PC AI del suo genere costruito per flussi di lavoro AI avanzati attraverso la creatività, il gioco, la produttività e altro ancora. La GPU GeForce RTX 4070 Laptop offre ai creativi l’accelerazione RTX AI nelle migliori applicazioni 2D, 3D, di editing video e di streaming. Le GPU RTX velocizzano di 2,5 volte le attività di editing video con DaVinci Resolve, afferma l’azienda. L’AI Speech Enhance di Adobe Premiere Pro viene eseguito 4,5 volte più velocemente. Il 3D è accelerato fino a 6 volte in Autodesk Arnold. Inoltre, ProArt P16 ha accesso a software NVIDIA AI esclusivi come NVIDIA Broadcast, RTX Video e la demo tecnologica ChatRTX.

Per una maggiore portabilità, il portatile convertibile ProArt PX13 da 13 pollici, dal peso di 1,38 kg, è progettato per eccellere in qualsiasi scenario d’uso, con una cerniera a 360° che consente di passare senza problemi dalla modalità laptop a quella stand o tablet. Sia che si tratti di creare in movimento o di lavorare da casa, il display ASUS Lumina OLED 3K ad alta risoluzione garantisce immagini realistiche che catturano e ispirano. Alimentato dal processore AMD Ryzen AI 9 HX 370, ProArt PX13 è un laptop NVIDIA Studio, con una GPU GeForce RTX 4070 Laptop che offre oltre 300 TOPS per un’esperienza PC AI avanzata, consentendo ai creator di sbloccare capacità uniche e di immergersi in flussi di lavoro accelerati dall’AI, dalle texture, agli effetti di illuminazione, alle immagini generate automaticamente. Oltre alla connettività WiFi 7 ultraveloce, sono presenti numerose porte I/O, tra cui due USB4 da 40 Gbps per la ricarica rapida e i display esterni, HDMI 2.1 FRL e un lettore di schede MicroSD UHS-II per trasferimenti rapidi di action-cam.

Infine, il portatile ultracompatto ProArt PZ13 consente agli utenti di sperimentare la massima portabilità senza sacrificare le prestazioni. Con un peso di soli 0,85 kg, questo dispositivo è in grado di offrire un’ottima performance grazie al processore Snapdragon abilitato all’AI, allo schermo ASUS Lumina OLED 3K e alle funzionalità Copilot+ PC AI. Sia che si tratti di lavorare in movimento o di fruire di contenuti multimediali, le immagini realistiche fornite dal display avanzato garantiscono un’esperienza coinvolgente. Il PZ13 ha una doppia funzionalità, come tablet o laptop, grazie alla tastiera full-size detachable che si aggancia al dispositivo magneticamente. La batteria di lunga durata da 70 Wh, la resistenza all’acqua e alla polvere con grado di protezione IP52 e lo slot SD con adattatore microSD fanno di questo dispositivo la scelta perfetta per la massima mobilità creativa.

Inoltre, con la nuova linea di laptop ProArt, ASUS e CapCut hanno stretto una partnership per offrire agli utenti un esclusivo programma di iscrizione gratuita a CapCut della durata di sei mesi, che consente di accedere a funzioni premium e a migliaia di risorse, offrendo loro i vantaggi di un flusso di lavoro di editing flessibile, di magici strumenti AI e di una libreria di stock.

AI per chi è sempre in movimento: ASUS Zenbook S 16 (UM5606)

Sorprendente fusione di arte e tecnologia, l’ASUS Zenbook S 16 è un ultraportatile elegante e leggero, con uno spessore di appena 1,1 cm e un peso di 1,5 kg. Il produttore lo presenta come un capolavoro di artigianato che, nonostante il suo design ultra-sottile, è in grado di erogare fino a 28 W TDP e 50 TOPS dalla NPU del suo potente processore AMD Ryzen AI 9 HX 370, coadiuvato da un avanzato sistema di raffreddamento 3D a camera di vapore, pur in un dispositivo così sottile, in grado di garantire un raffreddamento ultra-silenzioso <25 dB. Nell’area della tastiera lavorata a CNC, un’inedita griglia geometrica assicura il massimo flusso d’aria e riduce l’ingresso della polvere.

Lo chassis interamente in metallo è dotato di un coperchio esterno in Ceraluminum, un nuovo materiale esclusivo che unisce bellezza e sensazione della ceramica alla resistenza dell’alluminio. Il Ceraluminum è resistente e ha una sensazione piacevolmente calda e tattile rispetto all’alluminio. Il dispositivo è disponibile nell’elegante Scandinavian White o nel sofisticato Zumaia Gray.

È dotato di una batteria altamente efficiente da 78 Wh e di una serie completa di porte di I/O, tra cui due USB4, USB 3.2 Type-A, HDMI, un jack audio e un lettore di schede SD, per la connettività in movimento.

Gli utenti possono prepararsi a godere di una reattività fulminea grazie a un’unità SSD PCIe 4.0 x4 fino a 2 TB e a una RAM LPDDR5x fino a 32 GB. L’immersivo pannello da 16 pollici 3K 16:10 con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, cornici NanoEdge e un rapporto schermo/corpo del 90% offre una grafica di livello home theater. Certificato TÜV, con tecnologia a bassa luce blu e senza sfarfallio, garantisce anche il massimo grado di protezione degli occhi. Grazie al sistema audio a sei altoparlanti – che l’azienda definisce senza precedenti in un dispositivo così compatto – il portatile offre un suono cinematografico, mentre l’AI Noise Cancelation per chiamate in conferenza avanzate assicura che le chiamate siano chiare e non disturbate dal mondo circostante. La fotocamera FHD AiSense IR supporta gli effetti AI, mentre Dolby Atmos offre un suono multidimensionale. Il touchpad 16:10, più grande del 40% e in grado di supportare gesti intelligenti per una navigazione e un controllo semplici, migliora ulteriormente l’esperienza dell’utente.

Zenbook S 16 include anche funzioni di privacy migliorate. All’interno, il processore di sicurezza Microsoft Pluton crea un confine protettivo intorno ai componenti critici per salvaguardarli dalle minacce esterne. All’esterno, la fotocamera FHD AiSense IR supporta Windows Hello, Adaptive Lock e Dimming, Windows passkeys, consentendo agli utenti di accedere alle applicazioni e agli account tramite il riconoscimento del volto.

AI per tutti: la serie ASUS Vivobook S

ASUS Vivobook S 15 (S5507) è l’avanguardia dei nuovi PC AI di ASUS, e ha inaugurato un nuovo paradigma nel recente evento di lancio dedicato. Questo laptop ultraportatile da 15,6 pollici, spesso 1,47 cm e leggero 1,42 kg, è stato il primo PC Copilot+ dell’azienda a essere lanciato, sfruttando la potenza AI della piattaforma Snapdragon X Elite con le sue funzioni AI accelerate dall’hardware e una potente batteria che offre fino a 18 ore di produttività o intrattenimento senza interruzioni. Sfruttando questo hardware potente, ASUS Vivobook S 15 integra funzionalità avanzate come Windows Studio Effects, che regola l’illuminazione e offre nuovi filtri creativi per migliorare la collaborazione durante le chiamate, e ASUS AiSense Camera con Sicurezza AI-powered, che consente la funzione di blocco adattivo per andare in standby quando l’utente si allontana e sblocco automatico al suo ritorno, nonché auto-dimming quando l’utente distoglie lo sguardo. Inoltre, incorpora i sottotitoli live che trasformano qualsiasi audio che passa attraverso il PC in un’unica esperienza di sottotitolazione in tempo reale sullo schermo in tutte le app; e Cocreator, che consente agli utenti di trasformare schizzi in opere d’arte finite utilizzando il linguaggio naturale per descrivere ciò che vogliono creare. Queste tecnologie innovative non solo migliorano la sicurezza e la privacy, ma elevano anche l’esperienza audiovisiva e sbloccano la creatività. L’ampio display ASUS Lumina OLED 3K 120 Hz e il sistema audio immersivo Harman Kardon certificato Dolby Atmos sono racchiusi in un corpo premium tutto in metallo, spesso 1,47 cm e leggero 1,42 kg, costruito per una mobilità senza sforzo. La tastiera RGB a zona singola che imposta l’atmosfera presenta un tasto dedicato a Copilot per un’assistenza AI rapida che rivoluzionerà il lavoro e il gioco.

ASUS Vivobook S 15 offre anche una connettività sorprendente in movimento con WiFi 7 e un set completo di porte I/O, inclusi due USB4 a piena funzione, due USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, un lettore di schede microSD e un jack combo audio.

Per fornire le ultime capacità AI alla più ampia gamma di utenti, la linea ASUS Vivobook S esistente è stata aggiornata per presentare il processore AMD Ryzen AI 9 HX 370. ASUS Vivobook S14 da 14 pollici (M5406), l’ASUS Vivobook S 15 da 15,6 pollici (M5506) e l’ASUS Vivobook S da 16 pollici (M5606) sono stati tutti ripensati per il 2024 con design ancora più sottili e leggeri. Con eleganti chassis tutti in metallo, questi laptop partono da uno spessore di soli 1,39 cm e pesano appena 1,3 kg. Oltre alla loro sorprendente portabilità e all’estetica minimalista, offrono prestazioni senza compromessi grazie alle ultime grafiche AMD Radeon, fino a 32 GB di memoria LPDDR5X e un’archiviazione SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB ultraveloce. Un raffreddamento migliorato è garantito dalla tecnologia termica ASUS IceCool, ora con due heatpipes, due ventole IceBlade da 97 pale e due prese d’aria.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’azienda.