Assistenza da remoto via cloud, per Konica Minolta è un business green

A seguito della pandemia Konica Minolta ha deciso di intensificare lo sviluppo di servizi di assistenza da remoto.

Dopo una fase pilota durata circa un anno che ha ottenuto un ottimo riscontro, la nuova soluzione Konica Minolta per il supporto visivo remoto AIRe Link è pronta per il lancio sul mercato.

AIRe Link è già utilizzata da Konica Minolta per identificare e risolvere problemi sui propri sistemi di stampa, ma da oggi la soluzione viene proposta anche ad aziende di altri settori per aiutarle a migliorare il proprio servizio di assistenza.

Assistenza da remoto AIRe Link per le aziende

AIRe Link è una soluzione cloud che aiuta le aziende a fornire assistenza da remotoa ai propri clienti.

Avviando una sessione, uno specialista tecnico vede cosa vede il cliente utilizzando la fotocamera del suo smartphone o tablet.

Non è necessario installare un’applicazione o creare un account, il cliente deve semplicemente fare clic su un collegamento di invito ricevuto via SMS o e-mail e vedrà apparire una sessione nel browser del proprio smartphone o tablet.

Il tecnico può, inoltre, utilizzare un puntatore o disegnare degli elementi all’interno dell’inquadratura del cliente, per fornire una guida visiva durante l’analisi del problema e spiegare la procedura di correzione.

AIRe Link è disponibile in due versioni, una versione base gratuita e una versione professionale.

I clienti che hanno già provato la versione beta hanno segnalato risparmi sui costi di viaggio fino a 10.000 euro l’anno. Guardando a questo aspetto, i costi garantiscono un immediato ritorno sull’investimento.

Sono più di 1.200 le aziende che hanno attivato un account AIRe Link durante la fase di open beta; la soluzione ha incontrato la soddisfazione di partner e clienti e ha salvaguardato la salute dei dipendenti in servizio.

Risparmiare un miliardo di chilometri

A oggi, Konica Minolta ha già implementato la soluzione AIRe Link nei team di assistenza di 26 Paesi sui 30 Paesi in Europa.

Nell’ultimo anno in cui i tecnici Konica Minolta hanno utilizzato AIRe Link, l’azienda ha già risparmiamo più di 3.800 visite dai clienti, ovvero 190.000 chilometri. Ciò corrisponde a 26,7 tonnellate di CO2 non emesse.

Come ha spiegato in una nota André Ziemann, Head of Service & Support di Konica Minolta Business Solutions Europe, “Utilizzando AIRe Link internamente e offrendolo ad altre aziende per fare supporto, contiamo di risparmiare 1 miliardo di chilometri in viaggi di assistenza nei prossimi 5 anni, che corrispondono a 168.000 tonnellate di emissioni di CO2”.