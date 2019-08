Aruba, i quattro trend della digital trasformation

Aruba Enterprise ha realizzato una panoramica sui maggiori trend relativi alle richieste ricevute nel corso di questa prima metà 2019. Per quanto riguarda i servizi di Cloud e Data Center sono emersi quattro macro-trend.

Servizi Cloud Enterprise in crescita

Si è manifestata la richiesta di migrare la propria infrastruttura It in cloud, orientandosi sempre più spesso verso l’outsourcing nei data center. Sono sempre di più infatti le grandi aziende che necessitano di un’infrastruttura cloud dedicata per sfruttare tutti i benefici a livello di controllo e personalizzazione, oltre alla riduzione dei costi e alla razionalizzazione del proprio installato necessaria nelle infrastrutture di dimensioni e complessità consistenti.

Sempre più aziende verso l’Hybrid Cloud

Il concetto di data center aziendale è cambiato, spingendosi progressivamente verso l’It ibrido e l’esternalizzazione del proprio data center. E anche secondo Gartner, entro il 2020 il 90% delle organizzazioni adotterà servizi di infrastruttura basati sul cloud ibrido. Questo perché si tratta di un approccio che consente di gestire in modo pratico le integrazioni tra istanze fisiche e cloud e di andare oltre i limiti dell’infrastruttura cloud pubblica. Inoltre, particolare interesse è stato riscontrato nella possibilità di interconnettere tramite collegamenti network di livello 2 il servizio di Private Cloud con hardware fisici del cliente all’interno dello stesso data center, con l’obiettivo di migliorare esponenzialmente le interconnessioni fra le piattaforme e considerare la possibilità di delegare la gestione dell’infrastruttura al personale Aruba.

Disaster Recovery as a service e Data Center Extension

Sono sempre più numerose le aziende che chiedono di progettare soluzioni adatte alla protezione dei propri dati, garantendosi un secondo sito in cui localizzarli e da cui ripristinarli in caso di disastro. Questo rappresenta, inoltre, un requisito fondamentale in ottica di conformità al Gdpr. Tra i servizi più richiesti in tal senso ci sono quelli di Disaster Recovery e di backup virtualizzati ed erogati in cloud, insieme alle infrastrutture di backup dedicato in appliance e ai servizi di Business Continuity.

Cresce la richiesta di colocation e di cage dedicati

Contrariamente a quanto si pensi, la crescita della richiesta di cloud non sta rallentando la domanda di data center puro. Questo è dovuto alla capacità di espansione che il data center può garantire e mettere a disposizione della crescita esponenziale che un business può avere. A farne richiesta sono soprattutto le aziende che per motivi di compliance hanno bisogno di utilizzare hardware proprietario e decidono di migrare la loro infrastruttura e installarla presso chi fa del data center il proprio mestiere, beneficiando di certificazioni sul massimo livello di affidabilità, compliance normativa e sicurezza, aspetti non facilmente replicabili on-premise.

Per quanto riguarda i Trust Service, i servizi fiduciari qualificati dedicati alla dematerializzazione e certificazione dei processi delle aziende, sono stati riscontrati da Aruba due macro-trend.

anzitutto aumenta anche la richiesta di software per la dematerializzazione dei processi aziendali. Questo rappresenta un passaggio importante nell’ottimizzazione dei flussi e sempre più aziende se ne sono rese conto. Processi efficienti sono sinonimo di competitività sul mercato e lo spostamento verso il paperless porta importanti risparmi di tempo e risorse. L’azienda che riesce a gestire in modo efficace tutti i processi a prescindere dal supporto cartaceo compie un passo strategico in ambito di lean organization, oltre che di impatto ambientale. Tra i servizi più richiesti in tal senso ci sono i processi di firma digitale che coinvolgono più esigenze come nel caso della firma automatica massiva , a cui si aggiunge la timbratura digitale dei documenti informatici e conservazione digitale a norma.

