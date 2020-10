Aruba annuncia due nuovi data center e aumenta la quota green

Aruba ha annunciato di aver dato il via ai lavori di ampliamento del Global Cloud Data Center, che porteranno all’imminente attivazione di altri due data center, denominati DC-B e DC-C.

Nel dettaglio, il DC-B disporrà di una potenza di 9 MW, ripartita tra tre grandi sale. Il DC-C sarà un data center multipiano con 4 sale dati poste su due livelli, ed una potenza a regime di 8 MW.

I lavori del DC-B saranno ultimati entro la prima metà del 2021, mentre quelli relativi al DC-C avranno termine entro la prima metà del 2022.

Con i due nuovi moduli, la superficie destinata ai data center sarà di 80.000 m² di cui oltre 23.000 m² dedicati alle sale dati.

Data center, aumenta la produzione energetica green

La sostenibilità è un valore imprescindibile per l’azienda che ha previsto ingenti investimenti per l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.

Il campus di Aruba si annovera tra i Data Center green e utilizza risorse energetiche rinnovabili. Infatti l’energia proviene da fotovoltaico, idroelettrico e altre tecnologie, come l’utilizzo di impianti geotermici. Questo permette di regolare la temperatura delle sale dati abbassando ulteriormente i consumi e l’impatto energetico dei data center.

Inoltre, i due nuovi moduli DC-B e DC-C di Aruba saranno rivestiti da impianti fotovoltaici di nuova generazione sia sulle pareti che sulle coperture.

Entro i prossimi tre mesi, sarà ultimato un nuovo impianto fotovoltaico sul tetto del DC-A, che andrà ad aggiungersi all’impianto già in funzione sulla parete sud. In aggiunta, sarà installata una terza turbina all’interno della centrale idroelettrica.

Grazie a queste novità, l’energia pulita autoprodotta all’interno del campus stesso arriverà ad un totale di circa 6 MW ed i benefici dell’uso dell’energia green andranno a vantaggio anche di tutti i clienti di Aruba, consentendo loro di attuare un consumo di energia consapevole e sostenibile.