Aruba Business raggiunge la soglia dei 10.000 partner

Aruba, cloud provider e specialista dei servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, ha annunciato il traguardo dei 10.000 partner di Aruba Business, la società del Gruppo nata con l’obiettivo di creare un canale unico dedicato al mercato degli operatori IT ed ai Business Partner. Si punta – ha inoltre sottolineato l’azienda – a chiudere l’anno con nuovi 1.000 partner acquisiti nel corso del 2023.

L’ufficialità arriva a seguito dell’Aruba Business Community Summit, l’evento annuale che Aruba Business organizza per incontrare i propri partner e condividere il lavoro svolto durante l’anno in termini di innovazione, ma soprattutto le novità previste per il 2024, update e nuove soluzioni che consentiranno ai partner di essere ancora più efficaci con i loro clienti.

L’evento, tenutosi presso l’Auditorium Aruba all’interno della cornice del Global Cloud Data Center di Ponte San Pietro, è stato il momento ideale per presentare ai partner la nuova offerta di servizi gestiti, che consente loro di affidare la gestione della propria infrastruttura ad Aruba Business, secondo quattro differenti livelli, in base al livello di delega, concentrandosi sul valore aggiunto per il loro cliente finale.

Novità anche in ambito cloud, con l’introduzione della nuova Cloud Management Platform su cui si innestano la nuova offerta in ambito cloud native e quella di cloud computing con gestione virtuale del network e della sicurezza e l’ulteriore sviluppo della piattaforma di Virtual Private Cloud, la soluzione IaaS che permette di progettare e realizzare architetture virtuali complesse con semplicità, grazie alle numerose funzionalità della VMware Cloud infrastructure.

Tra le principali novità dibattute, un ruolo di primo piano ha rivestito anche il tema dell’assistenza ai partner: quella tecnica ed amministrativa sarà a breve disponibile via chat, nei casi che si prestano e che possono essere rapidamente risolti, e a questa si aggiunge la possibilità di essere guidati da un operatore attraverso la condivisione dello schermo. L’assistenza applicativa, invece, consentirà di aiutare i partner a risolvere i problemi più ricorrenti all’interno dei CMS, come upgrade, aggiornamenti di versione, rimozione di malware e non solo.

“Siamo fieri di aver già raggiunto il traguardo dei 10.000 partner – ha commentato Massimo Bandinelli, Marketing Manager di Aruba. – Riteniamo fondamentale mantenere costante lo scambio vicendevole di feedback tra noi ed i nostri partner ed eventi come questo rappresentano momenti preziosi in tal senso, anche per celebrare insieme i risultati ottenuti e pianificare il futuro”.

Luca Spagnoli, Technical Director di Aruba Cloud, ha concluso: “I partner di Aruba Business sono uno dei target più centrati per la nostra piattaforma cloud, perché la tecnologia che sviluppano per i loro clienti finali riesce a trarre il massimo del beneficio dalle piattaforme cloud. Raccontare i nostri progetti a questo pubblico ci consente di rendere la nostra roadmap sempre più aderente all’esigenze di chi davvero la usa e di consentire loro di essere a loro volta più efficaci sul cliente finale”.