Armis rafforza la partnership con CrowdStrike per la cybersecurity IoT/OT

Armis, l’azienda di cybersecurity asset intelligence, ha annunciato due nuove integrazioni con CrowdStrike per aiutare le organizzazioni a consolidare la loro postura di sicurezza negli ambienti IoT (Internet of Things) e OT (Operational Technology).

Le nuove integrazioni – spiega l’azienda – forniranno alle organizzazioni funzionalità complete di gestione dell’esposizione informatica e informazioni sulle risorse azionabili in tempo reale per vedere, proteggere, difendere e gestire le minacce su tutta la superficie di attacco.

Con la convergenza di IT e OT, sottolinea Armis, è più importante che mai che i team di sicurezza proteggano i sistemi delle infrastrutture critiche raccogliendo e sfruttando il contesto specifico delle risorse per definire politiche di prevenzione delle minacce su misura dell’extended Internet of Things (XIoT) e rilevamenti ad alta fedeltà.

Grazie a questa nuova partnership tra Armis e CrowdStrike, i clienti possono ora utilizzare CrowdStrike Falcon Insight for IoT insieme ad Armis Centrix per avere:

Completa asset intelligence su tutti i dispositivi IT e IoT/OT gestiti e non gestiti in qualsiasi ambiente e vertical;

Valutazione automatica e basata sulle priorità della vulnerabilità dei dispositivi e dei rischi per gli asset IoT/OT.

Rilevamento e mitigazione delle minacce migliorati per gli asset IoT/OT mission-critical.

Armis ha anche annunciato che l’azienda sta utilizzando CrowdStrike Falcon LogScale , un SIEM di nuova generazione con ricerca immediata e dashboard personalizzati, per offrire ai clienti la possibilità di ottenere rapidamente e senza soluzione di continuità approfondimenti sulla sicurezza IoT/OT dai dati generati da Armis per i dispositivi non gestiti.

“Il numero di asset connessi alle reti aziendali cresce in modo esponenziale, ampliando la superficie di attacco delle organizzazioni e rendendo sempre più difficile la gestione delle minacce da parte dei team di sicurezza“, ha dichiarato Nadir Izrael, CTO e co-founder di Armis. “È fondamentale che le organizzazioni globali di tutti i settori possano disporre di informazioni contestuali e in tempo reale per ridurre efficacemente i rischi. Insieme, Armis e CrowdStrike aiutano i clienti a gestire l’esposizione al rischio informatico e a proteggere l’intera superficie di attacco, mantenendoli al sicuro“.

“La nostra missione è impedire ovunque che le violazioni avvengano e questa partnership allargata con Armis garantisce ai clienti di restare avanti nell’ambiente delle minacce in rapida evoluzione“, ha dichiarato Daniel Bernard, Chief Business Officer di CrowdStrike. “Combinando le impareggiabili capacità di entrambe le nostre piattaforme, le organizzazioni di tutte le dimensioni beneficiano immediatamente di potenti informazioni generate da un’intelligenza artificiale all’avanguardia nel settore che consentono ai loro team di sicurezza di proteggere in modo proattivo le loro risorse IoT/OT e di rimediare rapidamente ai potenziali rischi“.

Per maggiori informazioni riguardo l’integrazione tra Armis e CrowdStrike, è possibile leggere il brief sulla soluzione.

Armis Centrix è disponibile all’acquisto sul CrowdStrike Marketplace, una destinazione unica e un ecosistema di livello mondiale di prodotti di sicurezza di terze parti. Inoltre, Armis è un membro di CrowdStrike CrowdXDR Alliance, una coalizione unificata e aperta di Extended Detection and Response (XDR) formata con leader nella sicurezza e IT e le migliori soluzioni.