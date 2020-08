Architetture serverless con Aws senza più segreti

Architetture serverless con Aws è un libro edito da Tecniche Nuove che guida passo passo verso la realizzazione del proprio primo progetto serverless esaminando le capacità di Amazon Athena, un servizio di query interattivo che agevola l’analisi dei dati conservati in Amazon S3 (Simple Storage Service) attraverso SQL standard.

Architetture serverless con Aws – Migrare dalle distribuzioni tradizionali alle infrastrutture serverless inizia presentando il modello serverless e descrivendo i primi passi in Aws e Aws Lambda.

Consente di capire come funziona Aws Glue, un servizio di estrazione, trasferimento e caricamento (ETL) totalmente gestito che rende facile la categorizzazione dei dati e approfondisce il modo in cui Amazon Kinesis permette di sfruttare le potenzialità di analisi e approfondimento dei dati in tempo reale attraverso servizi come Kinesis Data Streams, Kinesis Data Firehose e Kinesis Data Analytics.

Il manuale insegna combinare le capacità di Amazon Kinesis con quelle di Aws Lambda per creare architetture serverless leggere. Sebbene non sia richiesta alcune esperienza pregressa con Aws, la conoscenza di base di Java o Node.js sarà un vantaggio.

Risultato: alla fine del libro si sarà pronti a creare e far funzionare la propria prima applicazione serverless che sfrutta l’elevata disponibilità, la sicurezza, le prestazioni e la scalabilità di Aws.

Il lavoro di Gupta consente di esaminare i servizi Aws per il supporto di un ambiente, impostare i servizi AWS per rendere le applicazioni scalabili e altamente disponibili, implementare un sito web statico con un’architettura serverless, costruire la prima applicazione web, studiare i cambiamenti in un’applicazione web serverless distribuita, applicare le miglior prassi per garantire la sicurezza generale, la disponibilità e l’affidabilità.

Architetture serverless con Aws adotta un approccio pratico per insegnare come si progettano e si implementano architetture serverless. Contiene numerose attività basaate su scenari di business reali che vi consentiranno di esercitarvi e applicare le nuove competenze in un contesto di grande importanza.

Per lavorare su Architetture serverless con Aws serve una macchina con processore Intel Core i5 o equivalente; 4 GB di Ram; 35 GB di spazio disponibile su disco, sistema operativo Windows 7 o superiore; account gratuito Aws; accesso alla rete attraverso le porte 22 e 80.

I nomi di tabelle dei database, i nomi di cartelle e file, le estensioni dei file, i nomi dei percorsi, gli URL fittizi, l’input degli utenti e gli handle di Twitter sono visualizzati in questo modo: “È possibile copiare questo codice anche dal file s3_with_lambda.js”. Un blocco di codice è impostato come segue:

var AWS = require(‘aws-sdk’); var s3 = nuovo AWS.S3();

I termini nuovi e le parole importanti sono mostrati in grassetto. Le parole che appaiono sullo schermo, per esempio nei menu o nelle finestre di dialogo, nel testo sono visualizzate in questo modo: “fate clic su Successivo e seguite le istruzioni per creare il bucket”.

Il codice allegato al libro è stato caricato anche su GitHub.

Acquista il libro e inizia a programmare

A scriverlo è stato Mohit Gupta, un architetto di soluzioni, focalizzato sulle tecnologie cloud e sull’analisi di Big Data con oltre 12 anni di esperienza nel settore IT. Lavora su AWS e tecnologie Azure dal 2012 e ha anche molte cer-tificazioni di aziende leader dell’IT.

A revisionarlo è stato Amandeep Singh ingegnere, architetto certificato AWS Solutions Architect, che lavora in Pitney Bowes India Pvt Ltd con più di 13 anni di esperienza nel settore dello sviluppo. Il suo ruolo attuale prevede la progettazione di soluzioni aziendali distribuite basate su cloud. È un sostenitore dei principi DevOps e dei modelli basati su microservizi.