Aras, il Product Lifecycle Management per la trasformazione digitale

La trasformazione digitale, per anni trascurata, oggi non è più un’opzione ma un obbligo per tutte le organizzazioni; un argomento quindi di grande attualità e che abbiamo scelto di affrontare con Dante Cislaghi, General Manager Italia di Aras.

Qual è la posizione di Aras , e quali consigli offrite alle aziende italiane?

La resistenza al cambiamento, che è una delle prime cause di fallimento nei processi di digital transformation, è favorita dal fatto che le aziende restano spesso ostaggio di tecnologie obsolete che, quando arriva il momento di cambiare, portano con sé costi molto elevati.

“Siamo in un’era in cui il cambiamento, e il cambiamento tecnologico in particolare, è importante in tutti i settori – spiega Cislaghi -, ma c’è una discrasia tra il bisogno di avere una soluzione che si adatti e che continui ad adattarsi e i cambiamenti che continuano a intervenire. È impossibile pensare di avere una struttura in cui si vanno a incastonare tutti i processi, mentre è probabile che i requisiti vadano costantemente modificati rispetto a quanto studiato fino a uno o due anni prima. La necessità, quindi, è di rimanere in linea con le esigenze del business, che sono mutevoli, mediante piattaforme anch’esse mutevoli. La necessità è quella di adattarsi. Migliorare le performance e l’efficienza e soddisfare le esigenze dei clienti rende necessario per le aziende adottare nuove tecniche, nuove soluzioni e nuovi strumenti”.

La digital trasformation è in effetti il cambiamento che con più frequenza si rende necessario nelle aziende e sempre più numerose sono le organizzazioni che decidono di introdurre nuove soluzioni tecnologiche per migliorare i processi aziendali.

Aras aiuta le imprese, riuscendo anche a integrare la sua piattaforma con le altre tecnologie abilitanti tipiche di Industry 4.0 attraverso la federazione del dato, la capacità di recuperare il dato da altri sistemi per una distribuzione puntuale agli utenti che permetta di raggiungere il traguardo di unificazione di Industry 4.0. Questa capacità di adattamento è un punto vincente di Aras, perché consente di utilizzare ciò che serve della piattaforma PLM: che si tratti di un’informazione all’interno di una scheda prodotto, di un “lead time” o di una giacenza.

Affrontare un percorso di digitalizzazione presenta numerose insidie, se non si progetta con cura la transizione. A vostro avviso quali sono gli errori più importanti da non commettere?

I processi e la tecnologia stanno compromettendo il vostro business

L’inventario tecnologico e la mappa dei processi sono il requisito utile alla comprensione della storia aziendale. Le mappe dei processi andranno utilizzate per proporre cambiamenti man mano che prendono forma le opportunità di trasformazione digitale. Sono una componente importante per comprendere cosa vada cambiato.

La vostra organizzazione non è pronta al cambiamento

Nell’ultimo decennio i progetti di trasformazione digitale aspiravano a scuotere un’azienda dalle fondamenta per rinnovarla completamente tuttavia, purtroppo, in questo senso non funziona.

Per capire se siete sulla strada giusta per quanto riguarda ciò che deve cambiare, prima di intraprendere qualsiasi progetto dovreste considerare quanto segue:

State cercando di risolvere tutti i problemi con un unico progetto? Sappiate che ciò si tradurrà in un progetto senza fine.

State adottando un approccio di rilascio generalizzato? È fondamentale procedere per gradi.

Vi state predisponendo per misurare il successo dell’iniziativa o per adattarvi alla gestione di un insuccesso? In questo caso la gradualità è un valore.

Incapacità di comunicare in termini di business

Secondo Aras, un grande ostacolo da superare è quello dell’avvio dei progetti: per renderli funzionanti e funzionali occorre che questi siano articolati e che ci sia determinazione e convinzione nel portarli avanti, attraverso una chiara comprensione di quali siano i benefici per i clienti, per se stessi ed il proprio team, nonché per gli altri appartenenti all’organizzazione. La maggior parte dei progetti vanno in questa direzione e falliscono per una ragione: una comunicazione poco efficace verso la leadership esecutiva e la relativa associazione del progetto con gli obiettivi di business.

I progetti sono troppo grandi o troppo piccoli

Gli approcci al corretto dimensionamento possono consistere in:

focalizzarsi su aree ad alto rischio, come l’integrazione ad una specifica applicazione provare una strategia globale, quale ad esempio un processo che attraversi diverse aree funzionali immergersi nei dettagli in un’area specifica, come il Project Management, oppure può essere usato per vagliare nuove idee.

Nessuna chiara tabella di marcia per il futuro

Una roadmap centralizzata è lo strumento ideale per documentare il percorso migliore per la vostra azienda verso una trasformazione sostenibile. Non dovrà essere un documento statico bensì una roadmap in evoluzione, flessibile all’ambiente di business in continuo adattamento: potrebbe richiedere diverse modifiche e la vostra capacità di adattamento e la vostra agilità reattiva ne determineranno il successo.

Un processo di digital transformation deve includere anche il Product Lifecycle Management. Aras, che in quest’ambito è un leader, quali considerazioni vuole offrire alle organizzazioni?

Nonostante la vocazione dei software PLM generalmente si ponga come risposta alle esigenze della manifattura discreta, che opera cioè nella produzione di unità distinte di prodotto, il concetto di “prodotto” può avere un’accezione estesa e comprendere prodotti che non appartengono al manifatturiero.

Lo testimonia l’esperienza di Aras che oggi viene adoperata da uno dei più importanti gruppi bancari francesi nella gestione del ciclo di vita dei suoi prodotti finanziari. Il focus, perciò, quando si intraprende un percorso di digital transformation, non è tanto sulla tipologia di prodotto, quanto sulla “trasformazione aziendale, il processo, la gestione attraverso il digitale – sottolinea in conclusione Dante Cislaghi -. Talvolta si ritiene che con un mockup digitale del prodotto si sia risolto ogni problema. La trasformazione digitale, invece, attiene a come l’azienda funziona, a come vengono mappati i processi e a come una piattaforma tecnologica permetta l’adattamento al servizio del business. La tecnologia deve essere un mezzo per portare sul mercato la competitività dell’azienda”.

Su questo concetto ne se innesta un altro che il General Manager di Aras considera essenziale per candidare al successo le iniziative di trasformazione digitale, quello della granularità: “Abbiamo visto sul mercato aziende alle quali è stato venduto il cambiamento globale con un giro di chiave. Il nostro metodo, invece, punta a fotografare i problemi, i pain sui quali il cliente sa di dover migliorare. Da qui un progetto che dimostri di risolvere almeno uno di questi problemi è già un successo, che si può man mano ampliare sia come investimento, sia come ROI da ottenere fin da subito”, afferma concludendo Dante Cislaghi