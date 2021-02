Apple, update di macOS e sostituzione della batteria per MacBook Pro

A breve distanza dall’uscita di macOS Big Sur 11.2, reso disponibile circa una settimana fa, Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per il Mac: macOS Big Sur 11.2.1.

Si tratta di un update minore ma non meno importante, poiché risolve alcuni malfunzionamenti e soprattutto corregge delle vulnerabilità nella sicurezza del Mac.

Per quanto riguarda i bug fix, le note di rilascio di Apple spiegano che: “macOS Big Sur 11.2.1 risolve un problema che poteva impedire la ricarica della batteria in alcuni modelli di MacBook Pro del 2016 e 2017”.

Forse ancor più importanti sono i contenuti di sicurezza di quest’ultimo aggiornamento. Contenuti che non riguardano solo macOS Big Sur, ma anche le precedenti versioni del sistema operativo del Mac: macOS Catalina 10.15.7 e macOS Mojave 10.14.6.

Infatti, oltre a macOS Big Sur 11.2.1 Apple ha rilasciato anche macOS Catalina 10.15.7 Supplemental Update e macOS Mojave 10.14.6 Security Update 2021-002.

Sono tre le falle di sicurezza corrette: due riguardano i driver di Intel Graphics, mentre la terza, critica, è relativa al componente Sudo del sistema e fa sì che un cyber-attacker locale possa essere in grado di elevare i propri privilegi.

Per quanto riguarda invece la batteria dei portatili MacBook Pro, gli interventi correttivi di Apple non si limitano a un aggiornamento software ma coinvolgono anche i servizi di assistenza.

Apple ha infatti reso noto che: “Un numero esiguo di clienti con computer MacBook Pro del 2016 e 2017 ha rilevato un problema con la batteria che non si carica oltre l’1%”.

Inoltre, ha specificato ancora la società di Cupertino, lo stato della batteria sui dispositivi interessati dal problema indica “Assistenza consigliata”. Se lo stato indica che la batteria è normale, essa invece non è interessata da questo problema.

Se il proprio MacBook Pro del 2016 o 2017 presenta questo malfunzionamento, cioè non si carica oltre l’1%, Apple invita a contattare l’assistenza per sostituire gratuitamente la batteria.

Un documento del supporto tecnico Apple spiega in dettaglio il problema, come verificare lo stato della batteria del Mac, quali modelli potrebbero essere colpiti e come contattare l’assistenza.