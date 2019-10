Apple TV, disponibile per lo streaming anche su Amazon Fire TV

Una novità di grande rilievo rende ancor più allettante l'uso della Fire TV, il dispositivo di Amazon che abilita lo streaming di canali audio/video su qualsiasi TV dotato di interfaccia HDMI. È infatti stato abilitato l'accesso anche all'app di Apple TV.

A fronte di questa novità, sarà possibile vedere i film, i programmi TV e i canali che vengono acquistati sl marketplace Apple. Inoltre, a partire dall'1 novembre, anche Apple TV +, la nuova proposta di video on demand di Apple, sarà disponibile su Fire TV.

Questa, lo ricordiamo, includerà un ricco palinsesto di serie TV, film e documentari originali, tra cui The Morning Show, Dickinson, See, For All Mankind e The Elephant Queen.

Utilizzando il telecomando vocale Alexa incluso con Fire TV, oppure un dispositivo Echo associato per il controllo vocale da remoto, è facile iniziare a guardare i propri programmi e film preferiti o scoprire un nuovo contenuto Apple Original.

A partire dal primo novembre, sarà possibile chiedere ad Alexa di aprire contenuti specifici, dicendo “Alexa, apri Dickinson.” Oppure, se si sta cercando ispirazione per decidere cosa guardare, basterà dire “Alexa, trova una serie TV” per visualizzare contenuti originali Apple come The Morning Show e See inclusi nei risultati della ricerca di Fire TV.

L’app di Apple TV può essere usata da chiunque possieda una Fire TV Stick (2nd Gen), Fire TV Stick 4K e anche Fire TV Basic Edition.