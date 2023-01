Apple: tutti gli aggiornamenti per la sicurezza di iPhone, iPad e Mac

Apple ha rilasciato le versioni aggiornate dei sistemi operativi per i suoi dispositivi, tra cui macOS Ventura 13.2 per i Mac e iOS e iPadOS 16.3 per iPhone e iPad.

Oltre alle nuove funzionalità, ai miglioramenti e alle correzioni di bug, gli update dei sistemi operativi di Apple includono solitamente importanti aggiornamenti per la sicurezza di iPhone, iPad e Mac.

Anche in questo caso gli aggiornamenti software includono importanti contenuti di sicurezza, che forniscono le patch per falle e vulnerabilità scoperte.

Ad esempio, tra le correzioni di sicurezza degli ultimi aggiornamenti ce n’è una per una vulnerabilità a causa della quale un’applicazione potrebbe essere in grado di eseguire codice arbitrario con i privilegi del kernel. Un’altra vulnerabilità dell’app Meteo potrebbe consentire a un’applicazione di aggirare le preferenze sulla privacy: anche questa viene corretta con gli aggiornamenti.

Per quanto riguarda le nuove funzioni, a fare notizia sono chiaramente gli aggiornamenti per le versioni più recenti dei sistemi operativi: quindi macOS Ventura e iOS e iPadOS 16. La sicurezza è però di fondamentale importanza anche per i dispositivi meno recenti, che magari non possono eseguire le ultime versioni. Per questo, Apple rilascia i security update anche per alcune release precedenti dei suoi OS. Così come per Safari.

Di seguito, riportiamo gli update di sicurezza rilasciati da Apple in questa più recente ondata di aggiornamenti, con la descrizione dei dispositivi (o della versione dell’OS) a cui sono indirizzati: i link portano alla scheda del sito di supporto Apple che descrive i contenuti di sicurezza di quell’aggiornamento.