Apple starebbe lavorando a diversi nuovi iPad e MacBook con display OLED

Secondo la società di analisi del mercato tecnologico Omdia, Apple starebbe pianificando il lancio di diversi dispositivi con schermo OLED, tra le linee di iPad e MacBook, al punto che la roadmap della società di Cupertino potrebbe avere un impatto di un certo peso, sulla penetrazione dei display OLED nel mercato dei pc mobili.

Sono diverse, e apparse già da tempo, le voci secondo cui il 2024 sarà l’anno della transizione all’OLED per la linea iPad Pro, che i più recenti rumor danno in arrivo già per il mese di marzo.

Anche per Omdia Apple lancerà i nuovi iPad Pro da 11 e 12,9 pollici nel 2024: il modello più grande, potrebbe avere una dimensione dello schermo leggermente maggiore rispetto a quanto è avvenuto finora, da 13 pollici. Ma, forse, il diverso conteggio dei pollici potrebbe anche dipendere da un aspect ratio un po’ diverso.

Infatti, l’iPad Pro da 11 pollici di Apple avrebbe un pannello OLED con risoluzione da 2388×1668, mentre il modello che viene definito da 13 pollici presenterebbe una risoluzione da 2880×1920: per quanto riguarda il secondo, se la risoluzione venisse confermata, significherebbe un lieve incremento nell’altezza e una lieve diminuzione nella larghezza, rispetto alla generazione attuale.

In entrambi i casi si tratterebbe di pannelli OLED ibridi. La nuova tecnologia “hybrid” renderebbe il pannello più sottile e, di conseguenza, abiliterebbe un form factor ancora più sottile.

Nella roadmap ipotizzata da Omdia, Apple sta pianificando la transizione a display OLED anche per il resto della gamma di tablet: per iPad Air avverrebbe nel 2026 e per iPad mini nel 2027, con tecnologia di pannello diversa dalla famiglia Pro, top di gamma.

Apple starebbe inoltre sviluppando (o co-progettando con i fornitori dei pannelli) display OLED ibridi da 13,6 e 15,3 pollici per i notebook MacBook Pro, che andrebbero a sostituire le attuali versioni a retroilluminazione mini‑LED. La società di Cupertino starebbe puntando alla produzione di massa nel 2026.

Apple starebbe valutando anche se far passare la linea MacBook Air da LCD a OLED. Ciò comunque avverrebbe non prima del 2027 e la decisione dipenderebbe anche dalla roadmap e dal posizionamento commerciale e di marketing del MacBook Pro nel 2026/2027.

Infine, nel 2027 potrebbe arrivare anche un iPad OLED foldable: questo prodotto sarebbe ancora in una fase concettuale, ma non è l’unico rumor emerso sul fatto che Apple stia pensando a un dispositivo pieghevole.