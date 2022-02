Apple sarebbe pronta a lanciare un nuovo iPhone low cost 5G

Apple si starebbe preparando a svelare un nuovo iPhone low cost con connettività 5G e una nuova versione di iPad. E questo potrebbe accadere presto, già a marzo.

A dare corpo a questa ipotesi è Mark Gurman, tech reporter di Bloomberg e attento osservatore del mondo Apple, in un suo recente articolo.

Secondo Gurman, sarebbe anche già stata fissata la data per il primo evento Apple di presentazione di nuovi prodotti per questo 2022: l’8 marzo.

Non c’è al momento – è bene specificarlo – alcuna conferma ufficiale da parte di Apple: si tratta solo di voci. Mark Gurman cita come sue fonti, in modo generico, “persone bene informate”.

L’ultimo evento ufficiale Apple è stato quello dello scorso ottobre, tenuto online, in cui la società di Cupertino ha presentato i nuovi MacBook Pro con i potenti chip di nuova generazione Apple Silicon M1 Pro e M1 Max.

La prossima, potrebbe essere dunque la volta dei dispositivi mobili, iPhone e iPad.

Secondo Mark Gurman, il nuovo modello dello smartphone di Apple sarà un aggiornamento di iPhone SE con, in aggiunta, la connettività di rete veloce 5G.

In più, il “nuovo iPhone SE” potrebbe presentare anche una fotocamera migliorata e un processore più potente. Tuttavia, secondo la firma di Bloomberg, il design dovrebbe rimanere analogo all’attuale versione.

Anche per il tablet, a quanto pare, si tratterebbe di una versione aggiornata di iPad Air, con connettività 5G e un chip più veloce.

Più o meno in concomitanza con i nuovi dispositivi, potrebbe debuttare anche il nuovo aggiornamento del sistema operativo.

Con iOS 15.4 dovrebbero arrivare alcune funzionalità progettate per rispondere alle esigenze degli utenti in questo periodo di pandemia. Tra queste, il supporto per le mascherine nel sistema di sblocco Face ID di iPhone e iPad.

E per quel che riguarda il Mac?

Quando Apple annunciò per la prima volta il passaggio dei Mac dai processori Intel alla piattaforma Apple Silicon, alla WWDC del giugno 2020, parlò di una transizione di due anni.

La prossima estate dovrebbe dunque segnare il completamento della transizione. C’è da dire che nel frattempo, dal prolungarsi della pandemia alla crisi della supply chain, non sono mancati gli ostacoli.

Tuttavia, Mark Gurman non esclude che possa arrivare anche un nuovo Mac con chip Apple Silicon, già all’evento di marzo.

Per quanto riguarda il visore di realtà mista targato Apple, di cui si vocifera da un po’, sembra più probabile che verrà rilasciato nel 2023.

Al momento, lo ribadiamo, rimangono comunque tutte solo ipotesi.