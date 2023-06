Apple rilascia nuovi aggiornamenti di bug fix e sicurezza per iPhone e Mac

Apple ha rilasciato le nuove versioni dei sistemi operativi di iPhone, iPad e Mac, con gli ultimi aggiornamenti iOS 16.5.1 e iPadOS 16.5.1, e macOS Ventura 13.4.1.

Questi nuovi update sono focalizzati sulla sicurezza di iPhone, iPad e Mac: contengono infatti due importanti security update per altrettante vulnerabilità per le quali Apple informa di essere a conoscenza di una segnalazione secondo cui questi problemi potrebbero essere stati sfruttati attivamente.

Sia per quel che riguarda i dispositivi mobili che il Mac, Apple sottolinea che l’aggiornamento risolve importanti problemi di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti.

La prima patch è indirizzata a una vulnerabilità che fa sì che un’applicazione potrebbe essere in grado di eseguire codice arbitrario con i privilegi del kernel. È stata identificata come CVE-2023-32434 e i credit per la sua scoperta vengono assegnati da Apple a Georgy Kucherin, Leonid Bezvershenko e Boris Larin di Kaspersky.

La seconda falla riguarda il WebKit e determina il rischio che l’elaborazione di contenuti web creati in modo malevolo possa portare all’esecuzione di codice arbitrario: il suo identificativo è CVE-2023-32439.

Nel caso di iOS 16.5.1 e iPadOS 16.5.1, Apple spiega che l’update include anche un bug fix: “Risolve inoltre un problema che impediva di effettuare la carica con l’adattatore per fotocamere da Lightning a USB 3”.

Sempre con gli importanti contenuti di sicurezza, Apple ha rilasciato aggiornamenti anche per i sistemi operativi meno recenti, con iOS 15.7.7 e iPadOS 15.7.7, macOS Monterey 12.6.7 e macOS Big Sur 11.7.8.

Per quanto riguarda la vulnerabilità del WebKit, è stato reso disponibile anche Safari 16.5.1 per macOS Big Sur e macOS Monterey.

Anche gli Apple Watch possono essere aggiornati con gli update del software di sistema watchOS 9.5.2 e watchOS 8.8.1.