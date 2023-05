Apple rilascia macOS Ventura 13.4, il nuovo update dell’OS del Mac

Non solo iPhone e iPad: oltre a iOS 16.5 e iPadOS 16.5, Apple ha reso disponibile anche il nuovo aggiornamento del sistema operativo del Mac, con l’update macOS Ventura 13.4.

Come di consueto, sui Mac su cui è possibile eseguire l’aggiornamento, macOS Ventura 13.4 può essere scaricato e installato accedendo a Impostazioni di sistema > Generali > Aggiornamento software.

Di seguito, le note di rilascio ufficiali di Apple che accompagnano l’update macOS Ventura 13.4:

macOS Ventura 13.4 include i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi: È stato risolto un problema per cui lo sblocco automatico con Apple Watch non consentiva di eseguire l’accesso al Mac.

È stato risolto un problema del Bluetooth per cui la connessione delle tastiere al Mac era lenta dopo il riavvio.

È stato risolto un problema di VoiceOver correlato alla navigazione ai punti di riferimento delle pagine web.

È stato risolto un problema per cui le impostazioni di “Tempo di utilizzo” potevano venire inizializzate o non essere sincronizzate su tutti i dispositivi. Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o su tutti i dispositivi Apple. Per informazioni dettagliate sui contenuti di sicurezza dell’aggiornamento, vai sul sito web: https://support.apple.com/kb/HT201222

L’aggiornamento macOS Ventura 13.4 introduce dunque, essenzialmente, solo bug fix e piccole rifiniture.

Come è avvenuto anche per iOS 16.5, però, per gli utenti negli Stati Uniti macOS Ventura 13.4 introduce anche novità per gli appassionati di sport in Apple News. In particolare, un nuovo feed sportivo nella barra laterale di Apple News consente di accedere facilmente a storie, punteggi, classifiche e altro ancora per le squadre e i campionati seguiti.

Inoltre, le schede dei punteggi e degli orari di My Sports in Apple News portano direttamente alle pagine delle partite, dove è possibile trovare ulteriori dettagli su partite specifiche.

Queste funzionalità erano state segnalate come in fase di test nelle beta dell’ultima versione del sistema operativo del Mac, e non sono al momento disponibili in Italia.