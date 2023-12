Apple rilascia macOS Sonoma 14.1.2 e iOS 17.1.2, con update di sicurezza

Apple ha reso disponibili gli ultimi aggiornamenti dei sistemi operativi di Mac, iPhone e iPad: macOS Sonoma 14.1.2, iOS 17.1.2 e iPadOS 17.1.2.

Si tratta, come è intuibile dalla numerazione, di aggiornamenti minori, ma non per questo meno rilevanti. Pur non presentando nuove funzionalità, infatti, contengono importanti update riguardanti la sicurezza dei dispositivi e presumibilmente dei bug fix.

Le note di rilascio ufficiali di Apple che accompagnano macOS Sonoma 14.1.2 indicano semplicemente: “Questo aggiornamento include importanti risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti”.

macOS Sonoma 14.1.2, spiegano le note sui contenuti di sicurezza di Apple, include le patch per due CVE (CVE-2023-42916 e CVE-2023-42917, i cui credit vanno per entrambi al ricercatore Clément Lecigne del Threat Analysis Group di Google).

Si tratta di due vulnerabilità del WebKit che fanno sì che l’elaborazione di contenuti web possa rivelare informazioni sensibili così come portare all’esecuzione di codice arbitrario.

Non solo macOS Sonoma: iPhone, iPad e macOS precedenti

Le stesse vulnerabilità del WebKit vengono corrette anche dagli ultimi aggiornamenti per iPhone e iPad, iOS 17.1.2 e iPadOS 17.1.2.

L’urgenza della correzione di sicurezza proviene dal fatto che Apple ha confermato di essere a conoscenza di una segnalazione secondo cui questo problema potrebbe essere stato sfruttato, con versioni di iOS precedenti a iOS 16.7.1.

Inoltre, le stesse falle di sicurezza vengono corrette anche dall’aggiornamento Safari 17.1.2, anch’esso rilasciato contestualmente da Apple, disponibile per macOS Monterey e macOS Ventura.

Per quanto riguarda le prossime versioni di macOS Sonoma e iOS e iPadOS 17, il loro rilascio dovrebbe essere imminente.

Apple ha infatti già reso disponibili qualche giorno fa per i beta tester le versioni beta 4 sia di macOS Sonoma 14.2 che di iOS 17.2 e iPadOS 17.2, oltre che di watchOS 10.2 e tvOS 17.2 per Apple Watch e Apple TV.