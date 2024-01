Apple rilascia iOS 17.3, con la funzione “Protezione del dispositivo rubato”

Dopo alcune release beta, e come era stato anticipato la settimana scorsa, Apple ha reso disponibile l’aggiornamento iOS 17.3 del sistema operativo di iPhone, che introduce misure di sicurezza aggiuntive, con la nuova funzione “Protezione del dispositivo rubato”.

Questa versione include anche un nuovo sfondo per la schermata di blocco, oltre ad altre funzionalità, risoluzioni di problemi e aggiornamenti di sicurezza per iPhone.

Di seguito, le note di rilascio ufficiali Apple che accompagnano l’aggiornamento iOS 17.3 per iPhone:

Protezione del dispositivo rubato

“Protezione del dispositivo rubato” aumenta la sicurezza di iPhone e dell’ID Apple richiedendo Face ID o Touch ID senza la possibilità di usare il codice per eseguire determinate azioni.

Il ritardo di sicurezza richiede Face ID o Touch ID, un’attesa di un’ora e un’ulteriore autenticazione biometrica prima di consentire l’esecuzione di operazioni sensibili, come la modifica del codice del dispositivo o della password dell’ID Apple.

Schermata di blocco

Il nuovo sfondo Unità onora la storia e la cultura black per celebrare il mese della storia della comunità nera.

Musica

La collaborazione alle playlist ti consente di invitare gli amici e le amiche ad aggiungere, rimuovere e riordinare i brani delle tue playlist.

Le reazioni con emoji possono essere aggiunte a qualsiasi brano nelle playlist collaborative.

L’aggiornamento include anche i seguenti miglioramenti:

Il supporto per AirPlay in hotel ti consente di trasmettere contenuti direttamente alla TV nella tua stanza in alcuni alberghi.

“AppleCare e garanzia” in Impostazioni mostra la copertura per tutti i dispositivi su cui hai effettuato l’accesso con l’ID Apple.

Il rilevamento degli incidenti è stato ottimizzato (tutti i modelli di iPhone 14 e di iPhone 15).

Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o su tutti i dispositivi Apple. Per informazioni sul contenuto di sicurezza degli aggiornamenti software di Apple, vai sul sito web:

https://support.apple.com/kb/HT201222