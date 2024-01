Apple conferma: la settimana prossima iOS 17.3 arriva sugli iPhone

Nel presentare la 2024 Black Unity Collection, che include il cinturino Black Unity Sport Band e il quadrante Unity Bloom per Apple Watch, insieme ai nuovi wallpaper Unity Bloom per iPhone e iPad, Apple ha confermato che la settimana prossima verranno rilasciati iOS 17.3, iPadOS 17.3 e watchOS 10.3.

Infatti, il comunicato ufficiale annuncia: “Il quadrante Unity Bloom sarà disponibile la prossima settimana e richiede Apple Watch Series 4 o successivo con watchOS 10.3.

Il nuovo sfondo Unity Bloom per iPhone e iPad per la schermata di blocco sarà disponibile la prossima settimana e richiede iPhone Xs o successivi con iOS 17.3 e iPad (6a generazione e successivi), iPad mini (5a generazione e successivi), iPad Air (3a generazione e successivi), iPad Pro da 12,9 pollici (2a generazione e successivi), iPad Pro da 10,5 pollici e iPad Pro da 11 pollici (1a generazione e successivi) con iPadOS 17.3”.

Non c’è una menzione specifica, da parte di Apple, del giorno preciso di rilascio delle nuove versioni dei sistemi operativi per iPhone e iPad. Tuttavia, per quanto riguarda il cinturino Black Unity Sport Band per Apple Watch, questo sarà disponibile a partire dal 23 gennaio.

È dunque possibile ipotizzare che iOS e iPadOS 17.3 verranno rilasciati per gli utenti finali nei primi giorni della settimana prossima.

iOS 17.3 e iPadOS 17.3 sono in beta già da un po’. Tra le nuove funzionalità di iOS 17.3 attese, c’è la Stolen Device Protection, una funzione ideata da Apple per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza nel caso in cui qualcuno ci abbia rubato l’iPhone e abbia ottenuto in qualche modo il codice di accesso al dispositivo.

In questa malaugurata circostanza, quando la funzione Stolen Device Protection è attivata, per l’esecuzione di determinate azioni iPhone richiede l’autenticazione con Face ID o Touch ID e per alcune operazioni particolarmente sensibili viene frapposto un ritardo.

L’aggiornamento iOS 17.3 del sistema operativo di iPhone dovrebbe introdurre anche le playlist collaborative di Apple Music. E solitamente ogni update porta con sé anche bug fix e patch di sicurezza.