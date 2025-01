Apple rilascia gli aggiornamenti iOS 18.3 e iPadOS 18.3 per iPhone e iPad

Dopo il consueto periodo di beta test, Apple ha ora reso disponibili per tutti gli utenti gli aggiornamenti iOS 18.3 e iPadOS 18.3 per iPhone e iPad.

Con questo update del software di sistema di IPhone, la società di Cupertino ha apportato diversi miglioramenti e correzioni per Apple Intelligence, oltre a due nuove funzioni per Visual Intelligence sugli iPhone 16.

In Europa Apple Intelligence ancora non è disponibile, pertanto per gli utenti italiani l’aggiornamento iOS 18.3 introduce solo una manciata di miglioramenti, risoluzioni di problemi e aggiornamenti di sicurezza per iPhone.

Di seguito, riportiamo le note di rilascio ufficiali di Apple che accompagnano quest’ultimo update:

L’aggiornamento include i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi: Se tocchi di nuovo il segno uguale, ora la calcolatrice ripete l’ultima operazione matematica.

È stato risolto un problema per cui la tastiera poteva scomparire iniziando a scrivere una richiesta a Siri.

È stato risolto un problema per cui la riproduzione audio continuava fino al termine di un brano anche dopo aver chiuso l’ app Musica. Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o su tutti i dispositivi Apple. Per informazioni sul contenuto di sicurezza degli aggiornamenti software di Apple, vai su:

https://support.apple.com/100100

Come di consueto, è possibile scaricare e installare l’update accedendo a Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. Non prima, preferibilmente, di essersi assicurati di aver fatto un backup dei contenuti del proprio iPhone, per ogni evenienza.