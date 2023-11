Apple potenzia Final Cut Pro, per l’editing video professionale su Mac e iPad

Apple ha annunciato gli ultimi aggiornamenti di Final Cut Pro per Mac e iPad, con nuove potenti funzioni che ottimizzano i flussi di lavoro.

Final Cut Pro ora offre un sistema migliorato di navigazione e organizzazione della timeline, e nuovi modi per semplificare le operazioni di editing più complesse. Le app sfruttano le performance ad alta efficienza energetica dei chip Apple insieme a un nuovo modello di machine learning per Object Tracker. E sui modelli di Mac con più media engine, la velocità di esportazione è ulteriormente incrementata.

Final Cut Pro per iPad introduce nuove funzioni che migliorano ulteriormente l’esperienza di editing mobile Multi-Touch, incluso il supporto per la registrazione di voci fuori campo, più opzioni per i contenuti in-app, nuovi preset per il color grading e ottimizzazioni del flusso di lavoro.

Questi aggiornamenti saranno disponibili da fine mese sull’App Store.

Le novità di Final Cut Pro per Mac

L’ultimo aggiornamento di Final Cut Pro per Mac – afferma Apple – offre nuovi strumenti per semplificare le operazioni di editing più complesse e incrementa la velocità di esportazione.

Per consentire di lavorare in modo fluido con timeline complesse, Final Cut Pro introduce lo scorrimento automatico della timeline, che aiuta a non perdere la concentrazione mantenendo le clip visibili sotto la testina di riproduzione durante il playback. Durante il montaggio è possibile regolare la vista della timeline durante la riproduzione utilizzando lo strumento Zoom o le scorciatoie da tastiera.

Con questo aggiornamento, sarà anche possibile vedere a colpo d’occhio com’è organizzata la timeline e distinguere facilmente le clip in base al ruolo assegnato, migliorando la visualizzazione dei colori dei ruoli video e audio. Inoltre, i colori diversi permettono di identificare ed evidenziare le clip per ruolo usando l’indice della timeline.

Ora è possibile lavorare in modo più efficiente che mai ripulendo rapidamente sezioni complesse della timeline, e perfezionare l’editing riunendo un gruppo selezionato di clip collegate sovrapposte in un’unica storyline collegata. Per semplificare ulteriormente l’organizzazione, l’utente può anche combinare clip collegate e storyline collegate esistenti.

Chi si occupa di editing video a livello professionale lavora spesso su più progetti alla volta, e con questo aggiornamento potrà esportarli a una velocità molto maggiore. È possibile accelerare l’esportazione H.264 e HEVC inviando automaticamente i segmenti video ai media engine disponibili perché li elaborino in contemporanea.

Il tracciamento degli oggetti ora offre un’ampia gamma di possibilità per creare effetti straordinari, grazie a un nuovo modello di machine learning. Sui Mac con chip Apple, si ottengono risultati migliori usando Object Tracker per analizzare il movimento di volti e oggetti, sottolinea la società di Cupertino. Final Cut Pro sceglierà l’analisi più adeguata se è stato impostato il metodo automatico.

Video editing professionale su iPad

L’ultimo aggiornamento di Final Cut Pro per iPad introduce un potente set di strumenti per registrare, montare, rifinire e condividere video da un unico dispositivo.

Con questo aggiornamento, aggiungere audio in presa diretta diventa ancora più facile, assicura Apple. L’utente può registrare la narrazione e l’audio dal vivo direttamente nella timeline usando i microfoni integrati di iPad o un microfono esterno. Può premere il pulsante di registrazione mentre riproduce la timeline, o andare al punto esatto da cui vuole far partire la voce fuori campo e avviare un conto alla rovescia per iniziare.

Ora è possibile attivare la stabilizzazione in Pro Camera Mode per correggere le registrazioni mosse e ottenere video più uniformi, o disattivarla per sottolineare l’azione e il movimento. Le riprese si possono acquisire direttamente in un progetto, per iniziare l’editing in modo ancora più rapido sfruttando novità come le storyline collegate.

È possibile lavorare in modo più efficiente combinando un gruppo selezionato di clip o storyline collegate per consolidarle in un’unica storyline collegata. Il nuovo comando per il raggruppamento combina la potenza della Magnetic Timeline e le clip collegate, e permette di organizzare la timeline.

Le nuove scorciatoie da tastiera per la voce fuori campo e il raggruppamento delle clip velocizzano ulteriormente l’editing. Inoltre, una serie di sorprendenti preset per il color grading e una selezione di nuovi titoli e generatori permettono di dare a ogni video il perfetto tocco finale.

Final Cut Pro per iPad permette anche di importare i progetti creati in iMovie per iOS, e chi utilizza iPad può esportare i progetti Final Cut Pro su Mac per accedere a ulteriori strumenti, come la correzione del colore avanzata e più opzioni per i contenuti di terze parti.

Final Cut Pro 10.7 sarà disponibile da fine mese sul Mac App Store come aggiornamento gratuito per chi già usa l’app e a 349,99 euro per chi la scarica per la prima volta. È possibile scaricare una versione di prova di 90 giorni di Final Cut Pro.

Final Cut Pro per iPad 1.3 sarà disponibile da fine mese come aggiornamento gratuito per chi già usa l’app e sull’App Store a 4,99 euro al mese o 49 euro all’anno, con un mese di prova gratuita. Final Cut Pro è compatibile con i modelli di iPad dotati di chip M1 o successivo e richiede iPadOS 16.6. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Apple.