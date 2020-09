Apple One, un unico abbonamento per tutti i servizi

Durante il suo evento speciale online Apple non ha lanciato solo i nuovi prodotti hardware, tra cui il potente iPad Air di nuova generazione e Apple Watch Series 6, ma ha svelato anche una nuova offerta nell’ambito dei servizi, una voce che è diventata sempre più importante per Cupertino, negli ultimi anni: Apple One.

Di cosa si tratta? Apple One riunisce tutti i servizi Apple in abbonamento, inclusi Apple Music, TV+, Arcade, News+, Fitness+ e iCloud, in un unico semplice piano.

Con un singolo abbonamento, dunque, i clienti in oltre 100 Paesi, tra cui l’Italia, potranno abilitare e utilizzare i servizi Apple sui loro dispositivi. Apple One è in arrivo questo autunno, ma la società di Cupertino non ha indicato una data precisa. Inoltre, chiaramente il contenuto dell’offerta nei Paesi dipenderà dalla disponibilità dei singoli servizi.

Per esempio, il piano Premier sarà disponibile solo in Australia, Canada, Regno Unito e Stati Uniti, dove è disponibile anche Apple News+, mentre Apple Fitness+ arriverà entro la fine dell’anno.

In Italia i piani disponibili di Apple One saranno due (almeno inizialmente):

– Individuale, al costo di 14,95 al mese, che include Apple Music, TV+, Arcade, e 50 GB di spazio di archiviazione iCloud;

– Famiglia, al costo di 19,95 euro al mese, che include Apple Music, TV+, Arcade, e 200 GB di spazio di archiviazione iCloud; questo piano può essere condiviso con un massimo di sei persone in famiglia.

Apple sottolinea che, rispetto ai prezzi mensili dei singoli servizi, si risparmiano 6 euro al mese con il piano Individuale e 8 euro al mese con quello Famiglia.

Il piano Premier, nei Paesi in cui è disponibile, include Apple Music, TV+, Arcade, News+, Fitness+ e 2 TB di spazio di archiviazione iCloud e può essere condiviso fra un massimo di sei persone in famiglia.

Apple One prevede un periodo di prova gratuito di 30 giorni per tutti i servizi a cui i clienti non sono ancora abbonati. Gli utenti abbonati, ha informato Apple, riceveranno un’unica fattura ogni mese e potranno variare o annullare il proprio piano Apple One facilmente e in qualsiasi momento.

Apple Fitness+ al lancio sarà disponibile solo in Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti.

Si tratta di una soluzione di fitness studiata per Apple Watch, in arrivo entro la fine dell’anno, che incorpora in modo intelligente i parametri ottenuti da Apple Watch e consente agli utenti di visualizzarli sul loro iPhone, iPad o Apple TV, offrendo così una esperienza di allenamento personalizzata. Permette inoltre agli utenti di accedere ad allenamenti stile studio, impartiti da trainer esperti di fama mondiale e accompagnati da musica motivante di artisti famosi.

Maggiori informazioni sui nuovi piani One sono disponibili sul sito Apple.