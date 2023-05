Apple offre un’anteprima delle nuove funzioni di accessibilità in arrivo

Apple ha presentato in anteprima nuove funzionalità software e strumenti innovativi per l’accessibilità per la sfera cognitiva, visiva, uditiva e della mobilità. Questi aggiornamenti – sottolinea l’azienda – si basano su progressi dell’hardware e del software, tra cui il machine learning on-device per garantire la privacy dell’utente.

Apple opera in stretta collaborazione con gruppi che rappresentano un ampio spettro di utenti con disabilità per sviluppare funzioni di accessibilità che abbiano un impatto reale sulla vita delle persone.

Per le nuove funzioni, la società di Cupertino parla di novità in arrivo entro l’anno: con l’avvicinarsi della WWDC, in cui saranno annunciati i nuovi sistemi operativi Apple, la tempistica suggerisce che queste funzionalità debutteranno in iOS e iPadOS 17, nonché macOS 14.

Apple ha innanzitutto annunciato che, nel corso di quest’anno, gli utenti con disabilità cognitive potranno utilizzare iPhone e iPad con maggiore facilità e indipendenza grazie ad Assistive Access.

Assistive Access utilizza innovazioni nel design per “distillare” le app e le esperienze alle loro caratteristiche essenziali, al fine di alleggerire il carico cognitivo. La funzione riflette il feedback delle persone con disabilità cognitive e dei loro supporter di fiducia, per focalizzarsi sulle attività che prediligono e che sono fondamentali per l’iPhone e l’iPad: connettersi con i propri cari, scattare e guardare le foto e ascoltare la musica.

Assistive Access include un’esperienza personalizzata per Telefono e FaceTime, che sono stati combinati in un’unica app “Calls”, così come Messaggi, Fotocamera, Foto e Musica. La funzione offre un’interfaccia distinta con pulsanti ad alto contrasto e grandi etichette di testo, oltre a strumenti con cui i supporter fidati possono adattare l’esperienza alla persona che aiutano.

Ad esempio, spiega Apple: per gli utenti che preferiscono comunicare visivamente, Messaggi include una tastiera di sole emoji e la possibilità di registrare un video messaggio da condividere. Gli utenti possono anche scegliere tra un layout più visuale, basato su una griglia, per la schermata Home e le app, o un layout a righe per gli utenti che preferiscono il testo.

Con Live Speech su iPhone, iPad e Mac, gli utenti possono digitare ciò che vogliono dire per farlo pronunciare ad alta voce durante le chiamate telefoniche, FaceTime e le conversazioni di persona. Gli utenti possono anche salvare le frasi più usate per intervenire rapidamente durante le conversazioni con familiari, amici e colleghi. Live Speech è stato progettato per aiutare milioni di persone in tutto il mondo che non sono in grado di parlare o che hanno perso la voce nel tempo.

Per gli utenti che rischiano di perdere la capacità di parlare, come ad esempio quelli con una recente diagnosi di SLA (sclerosi laterale amiotrofica) o altre patologie che possono compromettere progressivamente la capacità di parlare, Personal Voice è un modo semplice e sicuro per creare una voce che assomigli alla loro.

Gli utenti possono creare una Personal Voice leggendo una serie di messaggi di testo randomizzati per registrare 15 minuti di audio su iPhone o iPad. Questa funzione di accessibilità vocale utilizza il machine learning on-device per mantenere le informazioni degli utenti private e sicure, e si integra perfettamente con Live Speech in modo che gli utenti possano parlare con la loro “Voce personale” quando comunicano con i propri cari.

La funzionalità Point and Speak nella Lente d’ingrandimento facilita agli utenti con disabilità visive l’interazione con oggetti fisici che presentano diverse etichette di testo. Ad esempio, durante l’utilizzo di un elettrodomestico, come un forno a microonde, Point and Speak combina gli input provenienti dalla telecamera, dallo scanner LiDAR e dal machine learning on-device per annunciare il testo di ogni pulsante mentre l’utente muove il dito sulla tastiera.

Point and Speak è integrato nell’app Lente d’ingrandimento su iPhone e iPad, funziona perfettamente con VoiceOver e può essere utilizzato con altre funzioni dell’app, come il rilevamento delle persone e delle porte e le descrizioni delle immagini, per aiutare gli utenti nel loro ambiente fisico.

Apple ha poi annunciato che sono poi in arrivo ulteriori funzionalità di accessibilità, come: la possibilità di abbinare gli apparecchi acustici Made for iPhone direttamente al Mac e personalizzarli per il proprio comfort uditivo; nuove opzioni per Voice Control; la possibilità di regolare in modo più semplice la dimensione del testo nelle applicazioni Mac, come Finder, Messaggi, Mail, Calendario e Note; la possibilità di mettere automaticamente in pausa le immagini con elementi in movimento, come le GIF, in Messaggi e Safari; e altre.