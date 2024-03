Il Dipartimento di giustizia USA fa causa ad Apple: monopolizza il mercato smartphone

Il Dipartimento di Giustizia (Justice Department) degli Stati Uniti d’America, insieme ad altri 16 procuratori generali statali e distrettuali americani, ha intentato una causa civile antitrust contro Apple per monopolizzazione o tentativo di monopolizzazione dei mercati degli smartphone: nello specifico, per violazione della Section 2 dello Sherman Act.

Il comunicato ufficiale del Dipartimento di giustizia spiega che la denuncia, depositata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del New Jersey, sostiene che Apple mantiene illegalmente il monopolio sugli smartphone imponendo selettivamente restrizioni contrattuali agli sviluppatori e negando loro punti di accesso critici.

Apple – questa la tesi – comprometterebbe applicazioni, prodotti e servizi che altrimenti renderebbero gli utenti meno dipendenti dall’iPhone, promuoverebbero l’interoperabilità e ridurrebbero i costi per i consumatori e gli sviluppatori. Apple, inoltre, eserciterebbe il suo potere monopolistico per ricavare più entrate da consumatori, sviluppatori, creatori di contenuti, artisti, editori, piccole imprese e commercianti, tra gli altri.

Attraverso questa causa antitrust, il Dipartimento di Giustizia e i procuratori generali degli Stati stanno cercando di ripristinare la concorrenza in questi mercati vitali per conto e negli interessi dei cittadini americani.

L’Attorney General (il Procuratore generale) Merrick B. Garland ha dichiarato: “I consumatori non dovrebbero pagare prezzi più alti perché le aziende violano le leggi antitrust. Sosteniamo che Apple ha mantenuto il potere monopolistico nel mercato degli smartphone, non semplicemente rimanendo davanti alla concorrenza nel merito, ma violando la legge federale antitrust. Se non viene contrastata, Apple continuerà a rafforzare il suo monopolio sugli smartphone. Il Dipartimento di Giustizia applicherà con forza le leggi antitrust che proteggono i consumatori da prezzi più alti e meno scelta. Questo è l’obbligo legale del Dipartimento di Giustizia e ciò che il popolo americano si aspetta e merita“.

La denuncia sostiene che Apple detiene un potere monopolistico nei mercati degli smartphone e degli smartphone ad alte prestazioni e utilizza il suo controllo sull’iPhone per adottare una condotta ampia, prolungata e illegale. Questo comportamento anticoncorrenziale sarebbe finalizzato a mantenere il potere monopolistico dell’azienda e ad estrarre la maggior quantità di ricavi possibile.