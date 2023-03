Apple investe 1 miliardo in Germania per ampliare il Silicon Design Centre

Apple ha annunciato che investirà un ulteriore miliardo di euro nell’ingegneria tedesca nei prossimi sei anni, nell’ambito dell’espansione del Silicon Design Centre di Monaco.

Quest’ultimo, sottolinea la società americana, si aggiunge al precedente impegno di investimento di 1 miliardo di euro assunto dall’azienda a partire dal 2021, quando Apple ha stabilito che Monaco di Baviera sarebbe stata la sede del suo nuovo Silicon Design Centre europeo.

Monaco di Baviera è già il maggiore engineering hub di Apple in Europa e i team di ingegneri che vi operano sono parte integrante delle nuove innovazioni Apple, mette in risalto la società di Cupertino.

Sulla base della sua lunga presenza in Germania – l’azienda americana è presente a Monaco di Baviera da oltre 40 anni – e dei crescenti investimenti in tutta Europa, Apple ha annunciato che progetterà e costruirà una struttura di ricerca all’avanguardia in Seidlstrasse.

Con uno spazio significativo per i laboratori, un design all’avanguardia e una posizione centrale, lo spazio consentirà ai team di ricerca e sviluppo di Apple di migliorare la collaborazione e l’innovazione, secondo l’azienda.

Un hub in Europa per sviluppare tecnologie all’avanguardia

I team con sede a Monaco di Baviera – sottolinea Apple – hanno contribuito alla progettazione del silicio custom all’avanguardia utilizzato nei più recenti prodotti Apple, oltre che a innovazioni critiche in materia di cellulari e gestione dell’energia. Tra questi, il nuovissimo MacBook Pro con M2 Pro e M2 Max, l’Apple Silicon per Mac di nuova generazione che offre prestazioni e durata della batteria ancora più efficienti.

“I nostri team di ricerca e sviluppo a Monaco di Baviera sono fondamentali per il nostro impegno nello sviluppo di prodotti che offrono maggiori prestazioni, efficienza e risparmio energetico. L’espansione del nostro Silicon Design Centre europeo consentirà una collaborazione ancora più stretta tra gli oltre 2.000 ingegneri che in Baviera lavorano a innovazioni rivoluzionarie, tra cui progetti di silicio personalizzati, chip di gestione dell’alimentazione e future tecnologie wireless“, ha dichiarato Johny Srouji, Senior Vice President Hardware Technologies di Apple.

Oltre alla nuova sede di Seidlstrasse, i team di Apple occuperanno altri spazi di R&D a Denisstrasse e Marsstrasse nell’ambito dell’espansione del Silicon Design Centre. Le tre nuove sedi si trovano di fronte alla struttura di ricerca e sviluppo di Apple recentemente inaugurata a Karlstrasse, creando un polo di invenzione e innovazione nel centro di Monaco. Insieme ai siti di ingegneria di Arnulfstrasse e Hackerbrücke, le nuove strutture costituiscono il Silicon Design Centre europeo di Apple, situato in posizione centrale nel quartiere Maxvorstadt di Monaco.

Il Silicon Design Centre si trova a pochi passi dalla Technical University of Munich (TUM), una delle scuole di ingegneria e degli istituti di ricerca più importanti d’Europa. Come parte del profondo impegno di Apple con le organizzazioni accademiche e culturali in Germania, negli ultimi anni i team tecnologici hardware e software di Apple hanno collaborato con l’università in diversi progetti di ricerca che esplorano nuovi modi per rendere le connessioni wireless mobili più affidabili e sicure.

Come tutte le strutture Apple in tutto il mondo, Seidlstrasse sarà progettata tenendo conto dei più alti standard di sostenibilità, ottenendo fin dal primo giorno la valutazione gold LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per le sue credenziali ambientali. Nell’ambito di questi sforzi, Apple intende sostenere la mobilità urbana ecologica dei dipendenti con punti di ricarica e parcheggi a zero emissioni sia per le auto che per le biciclette. Dal 2018, Apple ha reperito energia rinnovabile sufficiente ad alimentare al 100% tutte le sue strutture nel mondo, compresi i data center, gli uffici aziendali e i retail store.

La presenza Apple in Germania

Dall’apertura della prima sede tedesca nel 1981 con 10 dipendenti, Apple si è espansa fino a contare più di 4.500 membri del team in tutto il Paese. Negli ultimi cinque anni l’azienda è cresciuta di oltre l’80% in Germania e ha aggiunto più di 1.600 membri del team solo negli ultimi tre anni.

Apple continua inoltre a espandere il suo lavoro con i fornitori tedeschi, sostenendo migliaia di posti di lavoro grazie alla sua spesa annuale multimiliardaria per la supply chain. Negli ultimi cinque anni, Apple ha speso oltre 18 miliardi di euro con più di 800 aziende tedesche, sostenendo la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo della comunità e le opportunità per la forza lavoro in tutto il Paese.

La fiorente economia tedesca delle app iOS sostiene oggi più di 400.000 posti di lavoro e gli sviluppatori in Germania hanno guadagnato più di 3 miliardi di euro grazie alle loro app che vendono beni e servizi digitali a clienti di tutto il mondo. L’App Store Foundations Program ha raggiunto più di 250 sviluppatori tedeschi con un supporto individuale per lo sviluppo di app, il marketing e il business planning in collaborazione con gli esperti Apple.

I dipendenti Apple – aggiunge la società californiana – sostengono diverse organizzazioni locali e di beneficenza in Germania: per ogni ora di volontariato o euro donato da un dipendente, Apple corrisponde una donazione in denaro alla stessa organizzazione attraverso il programma Employee Giving. Dall’inizio del programma, nel 2011, i dipendenti Apple hanno raccolto quasi 830 milioni di euro di donazioni totali a livello globale e hanno prestato più di 2 milioni di ore di volontariato a favore di organizzazioni come la Munich Ambulant Children’s Hospice Foundation, Tafel Munich, la Croce Rossa Bavarese e l’iniziativa di mentoring Rock Your Life, con sede a Monaco.