Apple Intelligence non sarà disponibile per gli utenti in Europa al lancio

Apple sembra aver confermato che alcune tra le più importanti funzionalità annunciate alla WWDC, tra cui la tanto attesa intelligenza artificiale dell’azienda, non verranno rilasciate per gli utenti nell’Unione europea al momento del lancio dei nuovi sistemi operativi, in particolare iOS 18 e macOS Sequoia.

Nello specifico, a mancare all’appello nell’UE saranno tre novità di spicco: iPhone Mirroring, SharePlay Screen Sharing e, per l’appunto, Apple Intelligence.

Si sapeva che non tutte le nuove funzionalità presentate in anteprima alla WWDC sarebbero state disponibili al momento del lancio dei nuovi OS che le supportano, e che soprattutto per Apple Intelligence la società di Cupertino aveva pianificato un roll-out graduale. Questo è peraltro un approccio che abbiamo visto non di rado anche nelle precedenti (e nelle attuali) versioni del sistema operativo.

Né può essere considerato un fatto inedito che alcune funzioni non siano rilasciate in tutte le aree geografiche e in tutti i Paesi, alla loro prima introduzione. Quest’ultima mossa si colloca però in un contesto diverso, che è quello del braccio di ferro tra l’UE e Apple (e le altre big tech) in merito alle nuove regole del Digital Markets Act (DMA).

Apple si è adeguata alla normativa con diversi aggiornamenti che sono stati giudicati non sempre del tutto conformi allo spirito del DMA, secondo alcuni osservatori. E infatti la Commissione europea ha aperto delle indagini su una possibile non conformità agli obblighi del DMA e non viene esclusa l’ipotesi di una multa per l’azienda americana.

Apple ha sempre contestato le richieste dell’UE e ha sottolineato con forza che secondo l’azienda gli obblighi previsti dal DMA avrebbero potuto minare la sicurezza della piattaforma e la privacy degli utenti.

Ora, il Financial Times e Bloomberg hanno riportato una dichiarazione ufficiale Apple, secondo cui le tre nuove funzionalità (iPhone Mirroring, SharePlay Screen Sharing potenziato e Apple Intelligence) molto probabilmente non verranno distribuite agli utenti dell’UE entro quest’anno. Apple attribuirebbe la causa di questo ritardo proprio alle “incertezze normative causate dal Digital Markets Act”.

Non è molto chiaro quali sarebbero gli impedimenti causati dal DMA in relazione a queste funzioni che, in special modo Apple Intelligence, sono tra le novità maggiormente attese di iOS 18 e macOS Sequoia.

E se da un lato Apple non sarebbe certo la prima azienda che in tempi recenti ha ritardato il rilascio delle sue tecnologie AI in Europa – basti pensare ad Anthropic –, dall’altro, se ciò si dovesse realizzare, gli utenti dell’UE riceverebbero un aggiornamento molto depotenziato per i loro iPhone, iPad e Mac.