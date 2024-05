Claude, l’assistente AI di Anthropic, arriva in Europa

Claude, l’assistente AI di Anthropic, è ora disponibile per le persone e le aziende di tutta Europa.

A partire da oggi, si potranno utilizzare:

la versione web Claude.ai, l’app Claude per iOS, una versione gratuita di Claude che offre la stessa esperienza intuitiva del web mobile e il piano Claude Team che offre ai team aziendali un accesso sicuro alle capacità AI di Claude e alla famiglia di modelli Claude 3.

Claude offre “livelli di comprensione e fluidità quasi umani”, sostiene Anthropic, in francese, tedesco, spagnolo, italiano e altre lingue europee, consentendo alle persone di porre domande a Claude in più lingue.

Sia Claude.ai che l’app Claude per iOS sono disponibili gratuitamente. Per 18 euro + IVA al mese, gli utenti possono abbonarsi a Claude Pro e sbloccare tutti i modelli, compreso Claude 3 Opus, uno dei modelli più avanzati sul mercato. Il piano Team costa 28 euro + IVA per utente al mese con un minimo di 5 postazioni.