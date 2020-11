Apple ha ancora qualcosa da presentare: lo farà il 10 novembre

Questa volta la “one more thing” a cui ci aveva abituato Steve Jobs Apple non l’ha presentata all’interno degli eventi tenuti il 15 settembre e il 13 ottobre. L’ha conservata per proporla in un lancio specifico che avverrà il prossimo 10 novembre ancora dall’Apple Park di Cupertino e ancora alle 10 ora locale (le 19 in Italia).

Dopo aver mostrato le nuove versioni dell’iPad Air, l’Apple Watch Series 6, l’HomePod Mini e l’iPhone 12, l’azienda ha “un’altra cosa” da farci vedere. E, dato che tra tutti i sistemi operativi promessi non è ancora stato rilasciato il nuovo macOS, sono molti a ritenere che la novità tenuta in serbo siano i primi Mac con il processore proprietario Apple Silicon.

Per averne la conferma dobbiamo attendere il prossimo 10 novembre.