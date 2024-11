Apple Final Cut Pro 11, l’editing video potenziato dall’AI su Mac e iPad

Apple ha svelato oggi Final Cut Pro 11, potenziato con nuove funzionalità intelligenti, insieme a importanti aggiornamenti per Final Cut Pro per iPad, Final Cut Camera e Logic Pro. Con strumenti innovativi come Magnetic Mask e l’attesa funzione Transcribe to Captions, Final Cut Pro 11 per Mac supporta anche l’importazione, la modifica e la distribuzione di progetti video spaziali direttamente su Apple Vision Pro.

Final Cut Pro per iPad 2.1 migliora ulteriormente l’esperienza di editing touch-first grazie a funzionalità come Enhance Light and Color, nuovi inchiostri per il Live Drawing, feedback aptico, ancora più contenuti integrati, tra cui preset per la correzione del colore e colonne sonore dinamiche, e altri miglioramenti significativi al flusso di lavoro.

Final Cut Camera 1.1, l’app di registrazione professionale per iPhone, introduce il supporto per la registrazione in 4K a 120 fps su iPhone 16 Pro, la possibilità di applicare una lookup table (LUT) di anteprima durante la registrazione e la cattura di video codificati in HEVC con Log per dimensioni di file più ridotte.

Per potenziare la scrittura di brani musicali, la creazione di beat, la produzione e il mixaggio, Logic Pro per Mac 11.1 e Logic Pro per iPad 2.1 aggiungono il supporto per un nuovo plug-in Quantec Room Simulator.

Le nuove versioni di Final Cut Pro per Mac e iPad, Final Cut Camera e Logic Pro per Mac e iPad sono disponibili da oggi sull’App Store.

“I nostri strumenti creativi offrono ad artisti, produttori, registi ed editor di tutto il mondo gli strumenti di cui hanno bisogno per esprimersi e realizzare la loro visione artistica,” ha dichiarato Brent Chiu-Watson, Senior Director of Worldwide Product Marketing for Apps di Apple. “Grazie alla potenza del chip Apple Silicon e alle capacità all’avanguardia del machine learning, Final Cut Pro e Logic Pro sono più veloci e intelligenti che mai. Questi ultimi aggiornamenti offrono ai professionisti creativi interpretazioni stilistiche più ampie da esplorare — che si tratti di mascherature ottimizzate per la correzione del colore o di incredibili elaborazioni audio — e una maggiore versatilità ed efficienza nei loro flussi di lavoro.”

Final Cut Pro 11

Final Cut Pro 11 sfrutta appieno i chip della serie M di Apple, introducendo il potente e intuitivo Magnetic Mask, Transcribe to Captions, una funzionalità molto richiesta che offre sottotitoli rapidi e precisi, il montaggio di video spaziali e una serie di strumenti per risparmiare tempo e ottimizzare i flussi di lavoro.

Funzionalità basate sull’intelligenza artificiale

In Final Cut Pro 11, gli editor possono accedere a due nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale: Magnetic Mask e Transcribe to Captions. Con Magnetic Mask, è possibile isolare con facilità persone e oggetti in un clip video, senza la necessità di un green screen o di tecniche di rotoscoping più laboriose. Questa analisi automatica, potente e precisa, offre una flessibilità aggiuntiva per personalizzare sfondi e ambienti. Gli editor possono anche combinare Magnetic Mask con la correzione del colore e gli effetti video, permettendo un controllo preciso e uno stile unico per ogni progetto.

Con Transcribe to Captions, i sottotitoli possono essere generati automaticamente nella timeline utilizzando un avanzato modello linguistico addestrato da Apple, che trascrive con precisione l’audio del parlato.

Magnetic Mask e Transcribe to Captions si aggiungono alle funzionalità già esistenti basate sull’intelligenza artificiale, rese possibili dal Neural Engine dei chip di Apple, tra cui:

Smart Conform : per creare con facilità versioni di progetti ottimizzate per i social media in formati quadrati o verticali.

: per creare con facilità versioni di progetti ottimizzate per i social media in formati quadrati o verticali. Enhance Light and Color : per migliorare automaticamente colore, bilanciamento del colore, contrasto e luminosità di video o immagini statiche.

: per migliorare automaticamente colore, bilanciamento del colore, contrasto e luminosità di video o immagini statiche. Smooth Slo-Mo : per generare e fondere insieme fotogrammi video — incluso materiale catturato su iPhone 16 Pro in 4K a 120 fps — garantendo il movimento della massima qualità.

: per generare e fondere insieme fotogrammi video — incluso materiale catturato su iPhone 16 Pro in 4K a 120 fps — garantendo il movimento della massima qualità. Voice Isolation: per migliorare la chiarezza della voce, ottimizzare i livelli sonori e ridurre i rumori di fondo negli audio registrati sul campo.

Queste funzionalità basate sull’intelligenza artificiale offrono ai professionisti un controllo maggiore e una qualità superiore, ottimizzando i flussi di lavoro e migliorando i risultati finali, sottolinea Apple.

Montaggio di video spaziali per Apple Vision Pro

Il video spaziale consente agli utenti di catturare momenti preziosi e riviverli su Apple Vision Pro. Con Final Cut Pro 11, è ora possibile modificare video spaziali, consentendo agli editor di importare i filmati e aggiungere effetti, correggere il colore e arricchire i progetti con titoli. Durante il processo di montaggio, è possibile regolare anche la posizione in profondità di titoli e filmati acquisiti.

I video spaziali possono essere acquisiti direttamente con Vision Pro, oppure tramite iPhone 15 Pro, iPhone 16, iPhone 16 Pro e il nuovo obiettivo Canon RF-S7.8mm F4 STM DUAL lens abbinato a una Canon R7.

Gli utenti possono scegliere tra varie modalità di visualizzazione per vedere in anteprima l’angolo destro e sinistro sul display del Mac. E con Mac Virtual Display, possono portare il loro editing all’interno di Apple Vision Pro, creando un display enorme, privato e portatile, ideale per flussi di lavoro complessi. Più avanti nel corso dell’anno, annuncia Apple, gli utenti potranno espandere Mac Virtual Display a una nuova dimensione panoramica, creando un enorme display curvo ultra-wide 32:9, equivalente a due monitor 5K affiancati. I video spaziali possono essere esportati direttamente nella libreria Foto dell’utente, visualizzati immediatamente su Vision Pro o condivisi con altri caricandoli sull’app nativa visionOS Vimeo.

Funzionalità per risparmiare tempo e strumenti creativi professionali

Final Cut Pro – mette poi in evidenza Apple – offre strumenti di editing avanzati progettati per ottimizzare i flussi di lavoro creativi e ridurre i tempi di produzione:

Magnetic Timeline : un approccio trackless per il montaggio che consente di modificare e rifinire un progetto in modo fluido. Gli editor possono aggiungere e riorganizzare clip senza interruzioni, effettuare regolazioni mantenendo il video e l’audio perfettamente sincronizzati.

: un approccio trackless per il montaggio che consente di modificare e rifinire un progetto in modo fluido. Gli editor possono aggiungere e riorganizzare clip senza interruzioni, effettuare regolazioni mantenendo il video e l’audio perfettamente sincronizzati. Editing Multicam : permette di sincronizzare istantaneamente più angolazioni di un progetto e di passare tra le riprese durante la riproduzione. Inoltre, nuove opzioni di scorciatoie da tastiera consentono agli utenti di modificare la visualizzazione della timeline e di riposizionare clip rapidamente.

: permette di sincronizzare istantaneamente più angolazioni di un progetto e di passare tra le riprese durante la riproduzione. Inoltre, nuove opzioni di scorciatoie da tastiera consentono agli utenti di modificare la visualizzazione della timeline e di riposizionare clip rapidamente. Ottimizzazioni per Apple Silicon : grazie ai chip Apple Silicon, gli editor possono riprodurre più flussi di video 4K e 8K ProRes alla massima qualità, aggiungere effetti di playback e condividere il proprio lavoro con velocità sorprendenti.

: grazie ai chip Apple Silicon, gli editor possono riprodurre più flussi di video 4K e 8K ProRes alla massima qualità, aggiungere effetti di playback e condividere il proprio lavoro con velocità sorprendenti. Strumenti proxy potenziati : gli editor possono creare una copia leggera della loro libreria con strumenti proxy migliorati, riducendo le dimensioni dei file e abbreviando i tempi di trasferimento.

: gli editor possono creare una copia leggera della loro libreria con strumenti proxy migliorati, riducendo le dimensioni dei file e abbreviando i tempi di trasferimento. Esportazione personalizzata con Compressor : utilizzando Compressor , è possibile creare impostazioni di esportazione personalizzate per consegnare i propri progetti in un’ampia gamma di formati di file. Inoltre, è possibile importare filmati stereoscopici precedenti per riformattarli e combinarli con video spaziali per un’esperienza di editing integrata.

: utilizzando , è possibile creare impostazioni di esportazione personalizzate per consegnare i propri progetti in un’ampia gamma di formati di file. Inoltre, è possibile importare filmati stereoscopici precedenti per riformattarli e combinarli con video spaziali per un’esperienza di editing integrata. Creazioni con Motion: gli utenti possono creare titoli 2D e 3D sorprendenti, generatori ed effetti visivi avanzati utilizzando Motion, rendendoli accessibili direttamente all’interno di Final Cut Pro.

Per maggiori informazioni su Final Cut Pro è possibile consultare il sito di Apple.

Final Cut Pro per iPad 2.1

La versione 2.1 di Final Cut Pro per iPad introduce funzionalità apprezzate dagli utenti nell’esperienza di editing touch-first. Sfruttando la potenza del chip Apple Silicon, la funzione Enhance Light and Color consente di migliorare in modo intelligente colore, bilanciamento del colore, contrasto e luminosità di video o immagini statiche con un solo passaggio. È ottimizzata per supportare contenuti SDR, HDR, RAW e codificati in Log.

Con il feedback aptico per Apple Pencil Pro e Magic Keyboard, gli utenti percepiranno un leggero impulso mentre tagliano clip, spostano i media, navigano nella timeline o ridimensionano clip nel viewer fino ai punti di snapping.

Altri miglioramenti del flusso di lavoro:

Gesture intuitivi : un nuovo gesto di pinch verticale consente di espandere o ridurre l’altezza delle clip nella timeline.

: un nuovo gesto di pinch verticale consente di espandere o ridurre l’altezza delle clip nella timeline. Picture in Picture dinamico : possibilità di regolare dinamicamente la dimensione e la posizione del viewer in modalità PiP.

: possibilità di regolare dinamicamente la dimensione e la posizione del viewer in modalità PiP. Timeline avanzata: supporto per registrazioni a 90 fps, 100 fps e 120 fps realizzate con iPhone 16 Pro.

Nuove opzioni creative:

Live Drawing arricchito : nuove opzioni di inchiostro, tra cui acquerello, pastello, penna stilografica e monolinea, per aggiungere animazioni più espressive ai video.

: nuove opzioni di inchiostro, tra cui acquerello, pastello, penna stilografica e monolinea, per aggiungere animazioni più espressive ai video. Libreria di contenuti ampliata: nuovi effetti di transizione modulari, preset per la correzione del colore e colonne sonore dinamiche. È anche possibile evidenziare e sovrapporre visivamente i contenuti con effetti Picture in Picture e Callout.

Final Cut Camera

Final Cut Camera 1.1 offre controlli professionali intuitivi per aspiranti registi e professionisti. L’aggiornamento offre agli utenti la possibilità di acquisire video HEVC codificati in Log in sessioni standalone o Live Multicam, in modo da poter sfruttare l’elevata gamma dinamica di Log, beneficiando al contempo di dimensioni ridotte dei file e di un tempo di registrazione ancora maggiore.

Final Cut Camera consente inoltre agli utenti di attivare un’anteprima LUT durante la registrazione in Log, mostrando la vivacità della scena originale in SDR o HDR con l’Apple Log LUT. Con iPhone 16 Pro, gli utenti possono registrare spettacolari e nitidi filmati a 4K120 fps per uno slow motion cinematografico ancora più fluido, importarli in Final Cut Pro per iPad e iniziare il montaggio.

Un nuovo livello avanzato aiuta gli utenti a comporre con precisione le inquadrature grazie agli indicatori di roll e tilt, mentre per le inquadrature dall’alto verso il basso Final Cut Camera introduce un indicatore del mirino.

Logic Pro per Mac 11.1 e Logic Pro per iPad 2.1

Logic Pro per Mac e Logic Pro per iPad sono in grado di migliorare la scrittura di canzoni, la creazione di beat, la produzione e il mixaggio e rappresentano ottimi compagni di lavoro per gli editor di Final Cut Pro, afferma Apple.

Oggi, questa esperienza è ancora migliore con il nuovo plug-in Quantec Room Simulator, che consente agli utenti di attingere al leggendario suono del riverbero più preciso dal punto di vista acustico mai creato, costruito utilizzando gli schemi, gli algoritmi e il codice originali del fondatore e inventore di Quantec, Wolfgang Buchleitner. Gli utenti possono scegliere il Quantec QRS vintage per aggiungere uno spazio acustico naturale alla musica preservando il carattere sonoro, oppure il Quantec Yardstick moderno per migliorare la chiarezza e i dettagli. La tecnologia Quantec QRS è un ottimo strumento per gli editor video che desiderano aggiungere spazi dal suono naturale a dialoghi, foley e musica.

“Il Quantec Room Simulator è stato per molti anni un elemento chiave del mio suono, che è apparso in dischi come Passion e Us. L’ho usato anche per costruire droni armonici per iniziare i miei live set, che poi si sono evoluti in canzoni come ‘Across the River’”, ha dichiarato il musicista Peter Gabriel. “È meraviglioso che Apple riporti in vita il Quantec QRS come plug-in per gli utenti di Logic di tutto il mondo”.

Con Reorder Mixer Channels, gli utenti possono riordinare le channel strip trascinandole e possono anche selezionare più channel strip per riordinarle collettivamente. Per facilitare la ricerca e l’aggiunta di qualsiasi plug-in direttamente con un comando da tastiera, gli utenti di Logic Pro per Mac possono ora effettuare ricerche per categoria, nome dell’azienda o persino parte del nome di un plug-in.

Logic Pro per iPad introduce anche le Sample Folders, che consentono agli utenti di accedere alla propria collezione personale di campioni direttamente dal Sound Browser integrato, dall’iPad, dall’archivio esterno e da iCloud Drive.