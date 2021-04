Apple, evento speciale il 20 aprile: le anticipazioni

Apple ha fissato un evento speciale che si terrà il 20 aprile alle 10:00 ora legale del Pacifico, ore 19:00 in Italia.

La società di Cupertino, come di consueto, non ha offerto alcuna anticipazione su quali sono le novità che verranno presentate ma, come per ogni cosa che riguarda Apple, i rumor e le speculazioni si rincorrono numerose.

Sarà possibile visualizzare l’evento in streaming dal sito Apple così come dall’apposita app su Apple TV.

L’anno scorso più o meno nello stesso periodo, pur senza un evento dedicato, Apple aveva introdotto il nuovo iPad Pro con scanner LiDAR oltre al supporto per il trackpad e alla nuova Magic Keyboard. Da giorni rimbalzano rumor in rete sull’ipotesi che la società di Cupertino possa da un momento all’altro rinnovare la gamma iPad Pro.

In particolare, le attese si concentrano sull’eventualità che vengano aggiornati i processori degli iPad Pro e sull’ipotesi che venga introdotta la tecnologia mini-LED per gli schermi. Chiaramente, per gli iPad Pro come per le altre voci che circolano, si tratta solo di speculazioni e non c’è niente di confermato. Per tutte le conferme, dovremo aspettare l’evento ufficiale.

Un rumor che circola già da molto tempo è quello degli ipotetici AirTag. Le voci su possibili tracker di Apple non sono nuove. In questo ambito, Apple ha da poco annunciato l’apertura del suo network Dov’è anche ad accessori di terze parti.

Sono recentemente circolate voci anche su possibili nuovi auricolari AirPods così come su un aggiornamento della Apple TV.

Inoltre, non si può non ricordare che da poco la società di Cupertino ha avviato una transizione hardware epocale per i suoi computer, con l’architettura Apple Silicon basata su ARM che andrà gradualmente a sostituire i processori Intel.

Con la recente dismissione dell’iMac Pro, che sia ora la volta dell’all-in-one ricevere l’aggiornamento ai nuovi chip Apple M1 (o altri della stessa famiglia)?

A questi e altri interrogativi troveremo risposta il prossimo 20 aprile, mentre è già stato fissato anche l’appuntamento con la conferenza annuale degli sviluppatori Apple.