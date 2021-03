Apple WWDC, anche l’edizione 2021 sarà solo online

Apple ha annunciato che il Worldwide Developers Conference 2021 (WWDC) dal 7 all’11 giugno, in un formato completamente online.

Gratuito per tutti gli sviluppatori, WWDC21 offrirà la più recente visione del futuro di iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS.

Basandosi sulla partecipazione e sugli insegnamenti da record della conferenza online dello scorso anno, WWDC21 è un’opportunità per gli sviluppatori di conoscere le nuove tecnologie, strumenti e framework su cui fanno affidamento per creare app e giochi innovativi e differenzianti dalla piattaforma.

Swift Student Challenge di quest’anno, un’opportunità per i giovani sviluppatori di dimostrare le proprie capacità di programmazione creando un parco giochi Swift, sta accettando le candidature. La società americana ha anche annunciato che lae di quest’anno, un’opportunità per i giovani sviluppatori di dimostrare le proprie capacità di programmazione creando un parco giochi Swift, sta accettando le candidature.

Susan Prescott, vice president Worldwide Developer Relations and Enterprise and Education Marketing di Apple ha affermato che la società è molto felice di riunire i suoi sviluppatori ogni anno al WWDC, per conoscere le nostre ultime tecnologie e metterli in contatto con gli ingegneri Apple.

Prescott ha inoltre dichiarato che in Apple stanno lavorando per rendere WWDC21 il più grande e migliore mai organizzato, esprimendo inoltre la soddisfazione nel poter

offrire agli sviluppatori Apple nuovi strumenti per supportarli mentre creano app che cambiano il modo in cui viviamo, lavoriamo e giochiamo.