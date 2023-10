Apple dà appuntamento al 30 ottobre per un evento speciale online

“Scary fast”, “paurosamente veloce”: è questo il titolo che Apple ha dato all’evento speciale online che la società di Cupertino ha annunciato per la settimana prossima.

L’appuntamento per il nuovo lancio, per l’esattezza, è per il prossimo lunedì 30 ottobre alle ore 17:00 nel fuso orario della California, il Pacific Time (PT), quando nel nostro Paese saranno le 2:00 del mattino di martedì 31 ottobre.

I rumor condivisi dal reporter Mark Gurman di Bloomberg si rivelano dunque veritieri nella data di un nuovo annuncio da parte di Apple.

Molto probabilmente, risulteranno esatti anche per quel che riguarda la categoria del nuovo prodotto che verrà presentato: Mac.

Nell’animazione presente nella pagina che annuncia l’evento, infatti, la mela morsicata del logo di Apple si trasforma nell’icona del Finder di macOS: un “teaser” che rimanda – nemmeno tanto ermeticamente – al Mac.

La parola “scary” della frase di lancio dell’evento speciale, che dovrebbe essere pre-registrato e trasmesso solo online, senza un pubblico, nemmeno ristretto, presente di persona, rimanda al periodo di Halloween.

Insieme a “fast”, e con la possibilità che vengano annunciati nuovi Mac, il titolo fa pensare a un upgrade con nuovi processori, di una generazione più recente e più veloci.

Secondo Gurman, il Mac che ha maggiore probabilità di vedere un aggiornamento nel prossimo futuro è l’iMac da 24”, ancora fermo alla versione con chip Apple M1, ormai da più di due anni.

Un’altra possibilità di nuovi aggiornamenti potrebbe essere individuata nella linea MacBook Pro. Non si sa nemmeno se gli eventuali nuovi processori saranno gli attesi M3 di nuova generazione, con tecnologia a 3nm, o invece gli M2.

Come sempre, si tratta al momento solo di ipotesi, congetture e rumor: ma una cosa è ora certa, l’evento speciale Apple si terrà effettivamente, il 30 ottobre, il 31 in Italia.

Come di consueto, l’evento sarà visibile in streaming su apple.com con la app Apple TV.