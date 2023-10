iMac, MacBook Pro: nuovi Mac in arrivo entro la fine del mese?

Secondo il tech reporter di Bloomberg Mark Gurman, Apple starebbe pianificando il lancio di un nuovo prodotto intorno alla fine di questo mese, e la novità potrebbe essere un Mac: in particolare, il Mac che secondo l’ipotesi di Gurman potrebbe essere svelato da Apple entro la fine di ottobre sarebbe la versione aggiornata dell’iMac da 24”.

Secondo Mark Gurman, le forniture di iMac e MacBook Pro stanno conoscendo dei ritardi, in vista del lancio previsto per fine mese. Inoltre, l’ultimo annuncio relativo a nuovi iMac è ormai molto lontano nel tempo: risale addirittura all’aprile del 2021. Soprattutto nell’era dei chip progettati in casa da Apple, è raro che passi così tanto tempo per un aggiornamento di un Mac.

Secondo il tech reporter di Bloomberg, non è mai stato questo il piano della società di Cupertino, che aveva invece intenzione di rilasciare, nella sua roadmap basata su Apple Silicon, un iMac da 24” con chip M1, seguito da un modello più grande destinato agli utenti professionisti – un iMac Pro basato su M2 – e infine un upgrade dell’iMac da 24 pollici.

Mark Gurman riferisce di indiscrezioni secondo le quali Apple ha rimandato i piani per l’iMac Pro a causa di problemi di costi e che poi l’azienda ha dovuto rivedere la roadmap, anche a causa di problemi di posizionamento dei prodotti in rapporto alla combinazione Mac Studio e Studio Display come sostituto dell’iMac di fascia alta.

Tuttavia, secondo questi rumor ora un nuovo iMac sarebbe finalmente in arrivo: Mark Gurman parla del 30 o 31 ottobre come possibili date dell’annuncio.

Al tempo stesso, Gurman afferma anche che i rifornimenti per alcuni modelli di MacBook Pro scarseggiano: secondo il reporter di Bloomberg, un aggiornamento nella linea MacBook Pro sarebbe meno probabile, ma non da escludere del tutto.

Per lo stesso iMac Pro, sottolinea Gurman, una nuova versione sarebbe stata rimandata, ma mai cancellata del tutto. Secondo il reporter questo modello più grande sarebbe ancora destinato ad arrivare sul mercato dopo il modello da 24 pollici aggiornato, alla fine del 2024 o nel 2025.

L’iMac Pro potrebbe avere un display da 32 pollici, cosa che lo renderebbe l’iMac dalle dimensioni maggiori nella storia di Apple.

Per quanto riguarda l’iMac da 24”, con la nuova generazione di chip Apple Silicon su cui – anche in questo caso – si vocifera di un imminente arrivo, si dovrà vedere se monterà già l’M3 o ancora un processore dell’attuale generazione, M2. Anche in questo secondo caso, sarà comunque un upgrade, considerando che gli iMac da 24″ attualmente in commercio sono ancora tutti basati sul chip Apple M1.