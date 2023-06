Apple: l’App Store genera un giro d’affari di 1.100 miliardi di dollari per gli sviluppatori

Apple ha annunciato i risultati dello studio indipendente promosso da Analysis Group, secondo cui l’ecosistema dell’App Store ha generato un giro d’affari di 1.100 miliardi di dollari nel 2022.

L’App Store continua a creare grandi opportunità per sviluppatori e sviluppatrici di tutto il mondo, con oltre il 90% dei pagamenti e delle vendite destinato esclusivamente a sviluppatori e aziende di tutte le dimensioni, senza alcuna commissione per Apple, sottolinea la società di Cupertino.

Inoltre, secondo una nuova analisi del Progressive Policy Institute, il settore delle app iOS oggi supporta oltre 4,8 milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti e in Europa, circa 2,4 milioni in ciascuna area geografica.

Oggi gli sviluppatori hanno più possibilità che mai di monetizzare le proprie app sull’App Store e creare aziende di successo. Secondo le stime degli economisti di Analysis Group, l’anno scorso gli sviluppatori dell’App Store hanno generato 910 miliardi di dollari di fatturazione e vendite totali dalla vendita di beni e servizi fisici, 109 miliardi di dollari da pubblicità in-app e 104 miliardi di dollari per beni e servizi digitali.

“Non siamo mai stati così fiduciosi e ispirati dall’incredibile comunità di sviluppatori e sviluppatrici di tutto il mondo”, afferma Tim Cook, CEO di Apple. “Come emerge da questa analisi, l’App Store è un marketplace ricco di opportunità, innovativo e vivace. Ora più che mai, vogliamo continuare a investire nel successo dei team di sviluppo e nel futuro dell’app economy”.

Il nuovo studio di Analysis Group analizza i principali fattori alla base della crescita dell’ecosistema dell’App Store, tra cui anche la ripresa della domanda in settori come quello dei viaggi e del ride hailing (passaggi in auto pagati), oltre al forte incremento degli investimenti di tipo pubblicitario dei social media e delle app di vendita al dettaglio.

Il giro d’affari degli sviluppatori è aumentato del 27% tra il 2019 e il 2020, del 27% tra il 2020 e il 2021 e del 29% tra il 2021 e il 2022. In particolare, le piccole realtà di sviluppo hanno registrato un grande successo sull’App Store, superando i grandi sviluppatori, con un aumento delle entrate del 71% tra il 2020 e il 2022. I team di economisti di Analysis Group ritengono che tassi di crescita di questo tipo siano indicatori positivi, in linea con un mercato fiorente, dinamico, innovativo e competitivo.

Complessivamente, dal 2019, il giro d’affari di sviluppatori e sviluppatrici negli Stati Uniti è aumentato di oltre l’80%. In Europa, dal 2019 si è registrato un aumento superiore alla media, pari al 116%.

Imprenditori e team di sviluppo come l’azienda francese Antescofo, con la propria app di partiture musicali Spartiti Metronaut, fanno affidamento sull’App Store per distribuire i propri prodotti agli utenti di tutto il mondo. L’app, lanciata nel 2018, aiuta chi fa musica classica a raggiungere nuove vette. Grazie al vasto numero di spartiti e basi musicali di orchestre professionali, gli utenti possono esplorare e suonare le loro partiture preferite e ottenere un feedback immediato per migliorare la propria tecnica di esecuzione.

“Il fatto di essere su App Store ci ha permesso fin dal primo giorno di mettere nelle mani di milioni di artisti la nostra tecnologia unica e ci ha consentito di continuare a concentrare le nostre energie sul fornire un prodotto di valore”, ha affermato Laurent Tran Van Lieu, presidente e co-fondatore di Antescofo. “Grazie all’esperienza audio eccellente su iPhone e all’ecosistema di sviluppo Apple, l’App Store ci ha spalancato le porte del mondo, infatti il 90% dei nostri utenti proviene da Paesi diversi dalla Francia”.

L’App Store fornisce a sviluppatori e sviluppatrici Apple di tutto il mondo una piattaforma di distribuzione globale che supporta più di 195 metodi di pagamento locali e 44 valute nei 175 storefront. Inoltre, consente loro di raggiungere utenti in altri Paesi: nel 2022, il 54% dei download è stato effettuato da aree diverse dal Paese di origine dei team di sviluppo. Secondo i più recenti dati forniti da Apple, in media, nel 2022 l’App Store ha catalizzato l’attenzione di oltre 650 milioni di visitatori in tutto il mondo ogni settimana. Mediamente, ogni settimana, nel 2022 gli utenti hanno eseguito il download e riscaricato app per più di 747 milioni e 1,5 miliardi di volte, rispettivamente.

Giro di affari in forte crescita per le diverse categorie di app

Il recente studio realizzato da Analysis Group, “The Continued Growth and Resilience of Apple’s App Store Ecosystem”, attinge a un’ampia gamma di dati economici per dimostrare la forte crescita dei team di sviluppo e il sempre più fiorente giro di affari reso possibile dall’App Store per numerose categorie di app.

Per esempio, con l’allentamento delle restrizioni in molte parti del mondo, le app di viaggio e ride-hailing hanno registrato un notevole aumento della domanda. Nel 2022, le vendite delle app iOS del settore viaggi sono aumentate dell’84%, mentre le app di ride-hailing hanno registrato una crescita del 45%.

Anche le app di vendita del settore alimentare e largo consumo sono state tra le categorie di app in più rapida crescita. Dal 2019, le vendite registrate dalle app iOS di consegna di generi alimentari a domicilio e asporto sono raddoppiate, mentre quelle di vendita di prodotti di largo consumo sono più che triplicate. Inoltre, negli ultimi anni le app aziendali hanno visto crescere la loro popolarità in tutto il mondo. Secondo le stime di Analysis Group, il giro di affari di queste app nel 2022 rappresenta una delle categorie di beni e servizi digitali in più rapida ascesa. La crescita maggiore nell’ambito dell’offerta di beni e servizi digitali si è registrata nella categoria dell’intrattenimento, anche in seguito all’emergere, negli ultimi anni, di tendenze significative come la creator economy e la grande prominenza delle app che supportano questo settore.

La crescita su larga scala in tutte le categorie di app delle attività degli sviluppatori dimostra come gli utenti Apple si affidino alle loro app preferite per molti aspetti della loro vita. Che si tratti di app di gioco, produttività, istruzione o social media, le app stanno aiutando le persone a rimanere in contatto, a esprimere la loro creatività e a divertirsi.

Creatori di app come Mindstep Brain & Mental Health, con sede nel Regno Unito, stanno portando agli utenti dell’App Store un’assistenza clinica completa, basata sull’evidenza, a supporto della salute del cervello e della mente. L’app, ideata da un team di medici nel Regno Unito, sta aiutando le persone a prendersi cura della propria salute mentale, comodamente, da casa. L’app, pensata per diversi tipi di condizioni mediche, incluso emicrania, depressione, ansia e commozioni cerebrali, consente agli utenti di accedere a tecniche e forme di supporto comprovate per prendersi cura della propria salute.

“Grazie alla collaborazione con i team Apple, siamo entrati in contatto con diverse tipologie di utenti, raggiungendo così il nostro obiettivo di rendere la salute mentale e l’assistenza sanitaria più accessibili”, afferma Hamzah Selim, fondatore di Mindstep. “Che sia tramite un editoriale presentato sullo storefront o grazie a eventi in-app che attirano l’attenzione su momenti significativi, l’App Store è il luogo ideale per rendere accessibile a tutti l’assistenza medica”.

L’App Store compie quindici anni

A quindici anni dal suo lancio nel 2008, l’App Store non ha mai offerto così tante opportunità ai team di sviluppo e app in grado di migliorare la vita agli utenti Apple. Questo successo nasce anche dal continuo investimento di Apple nel futuro della app economy. Offrendo agli utenti un marketplace sicuro e affidabile e strumenti potenti per creare grandi app, l’App Store ha creato opportunità sorprendenti per i creatori di app di tutto il mondo.

Complessivamente, dal 2008 al 2022, il giro d’affari di sviluppatori e sviluppatrici iOS sull’App Store ha superato i 320 miliardi di dollari. Lo studio di Analysis Group rivela che gli utenti iOS hanno scaricato app più di 370 milioni di volte dal 2008 al 2022. Oggi l’App Store offre quasi 1,8 milioni di app, un numero oltre 123 volte superiore rispetto alle migliaia disponibili alla fine del 2008.

Oggi gli sviluppatori hanno a disposizione ancora più opzioni per monetizzare le proprie app, per esempio, grazie agli acquisti in-app e agli abbonamenti, ancora più strumenti, tra cui oltre 40 SDK e 250.000 API, nonché risorse formative come le Apple Developer Academy, l’Entrepreneur Camp e altri programmi che forniscono strumenti per imparare a scrivere codice e sviluppare la propria attività imprenditoriale.

Le tecnologie e i servizi dell’App Store supportano un’ampia gamma di attività legate alle app, compresi gli sviluppatori che offrono beni e servizi fisici. Fra queste anche l’integrazione con Apple Pay, l’autenticazione biometrica con Face ID e Touch ID, le opzioni di sicurezza degli account e altre tecnologie che aiutano gli sviluppatori a connettersi in modo sicuro con gli utenti Apple.

L’App Store è rimasto un mercato sicuro e affidabile per gli utenti – sottolinea Apple –, grazie ad App Review, il rigoroso processo di revisione delle app di Apple, e alle solide protezioni per la privacy e la sicurezza. Nel 2022, l’App Store ha bloccato transazioni fraudolente per un valore di 2 miliardi di dollari e rifiutato 1,7 milioni di app che non rispettavano gli standard di qualità, protezione della privacy e sicurezza. Le innovazioni introdotte di recente come la trasparenza nel tracciamento delle app e le schede sulla privacy hanno fornito agli utenti ancora più informazioni su come le app utilizzano i loro dati.