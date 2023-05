App Store Apple: bloccate transazioni fraudolente per oltre 2 miliardi

Apple ha condiviso il fatto che, nel 2022, l’App Store ha impedito oltre 2 miliardi di dollari di transazioni potenzialmente fraudolente e ha respinto quasi 1,7 milioni di app presentate perché non conformi agli elevati standard di privacy, sicurezza e contenuti dell’App Store.

Probabilmente, la scelta di Apple di dare risalto pubblicamente a questo tipo di attività che avvengono dietro le quinte deriva dalle pressioni che diverse autorità antitrust stanno facendo in varie parti del mondo affinché la società di Cupertino apra le sue piattaforme anche ad altri App Store di terze parti e alla possibilità del sideloading delle app. Possibilità che alcuni rumor ipotizzano come in arrivo con iOS 17.

Apple dunque ribadisce con convinzione la propria visione dell’App Store. L’App Store – sottolinea l’azienda – è stato lanciato nel 2008 con l’obiettivo di raggiungere due importanti obiettivi: creare una piattaforma affidabile e sicura per gli utenti per scoprire e scaricare app in modo sicuro e fornire agli sviluppatori un’opportunità interessante per mostrare le loro idee e far crescere il loro business.

Nel corso degli anni, Apple ha introdotto diverse misure a sostegno di un ecosistema che secondo l’azienda va a vantaggio sia degli utenti sia degli sviluppatori. Di conseguenza, l’App Store è diventato una piattaforma vivace e innovativa che attira oltre 650 milioni di visitatori settimanali in media in tutto il mondo, fornendo a più di 36 milioni di sviluppatori Apple registrati una piattaforma di distribuzione globale che supporta più di 195 metodi di pagamento locali e 44 valute.

Apple snocciola poi un po’ di numeri significativi. L’anno scorso la società americana ha eliminato 428.000 account di sviluppatori e 282 milioni di account di clienti per frode e abuso.

Nel corso degli anni, Apple ha migliorato i propri sistemi per monitorare costantemente e individuare rapidamente le frodi sugli account. Nel 2021, Apple ha chiuso oltre 802.000 account di sviluppatori per attività potenzialmente fraudolente. Nel 2022, questo numero è sceso a 428.000 grazie anche a nuovi metodi e protocolli che consentono all’App Store di prevenire la creazione di account potenzialmente fraudolenti. Inoltre, quasi 105.000 iscrizioni all’Apple Developer Program sono state respinte per sospette attività fraudolente, impedendo a questi malintenzionati di presentare app sull’App Store.

Nel 2022, Apple ha protetto gli utenti da circa 57.000 app non affidabili provenienti da storefront illegittimi, che non dispongono delle stesse protezioni integrate per la privacy e la sicurezza dell’App Store. Questi marketplace non autorizzati distribuiscono software dannoso che può imitare app popolari o alterarle senza il consenso dei loro sviluppatori, mette in evidenza Apple.

Solo negli ultimi 30 giorni, Apple ha bloccato quasi 3,9 milioni di tentativi di installare o lanciare app distribuite illecitamente attraverso il Developer Enterprise Program, che consente alle grandi organizzazioni di distribuire app interne per l’uso da parte dei dipendenti.

Apple interviene anche contro gli account fraudolenti dei clienti e nel 2022 ha disabilitato oltre 282 milioni di account di clienti associati ad attività fraudolente e abusive. Inoltre, 198 milioni di nuovi account fraudolenti sono stati bloccati prima ancora che potessero essere creati.

In base a quanto riporta Apple, la prima linea di difesa dell’App Store ha protetto gli utenti da centinaia di migliaia di app non sicure nel 2022.

Apple esegue una serie di controlli di sicurezza su ogni app prima che venga inserita nell’App Store. Durante la fase di sviluppo, Xcode ispeziona sistematicamente le app per certificare che stiano utilizzando tecnologie autorizzate e per assicurarsi che l’app soddisfi i requisiti minimi per l’App Store. Dopo che lo sviluppatore ha caricato la propria app su App Store Connect, vengono eseguiti ulteriori controlli per verificare che non faccia riferimento ad API private e che sia priva di malware noti. Una volta in fase di review, ogni app viene esaminata attentamente da un membro del team di App Review per garantire che soddisfi gli standard di qualità e sicurezza di Apple.

App Review ha evoluto i suoi processi nel corso del tempo e ha ampliato le sue operazioni in tutto il mondo per supportare gli sviluppatori e aiutarli a inserire rapidamente le loro applicazioni nell’App Store. In media, il team esamina oltre 100.000 app inviate a settimana, e quasi il 90% di esse riceve una revisione entro 24 ore. Dopo aver esaminato più di 6,1 milioni di proposte di app nel 2022, App Review ha aiutato più di 185.000 sviluppatori a pubblicare la loro prima app sull’App Store e ha effettuato più di 20.000 telefonate agli sviluppatori per aiutarli a diagnosticare e risolvere i problemi che hanno portato al rifiuto di una proposta di app.

Nel 2022, quasi 1,7 milioni di app sono state rifiutate dall’App Store per vari motivi, tra cui problemi di frode e privacy. In più di un caso quest’anno, sottolinea ancora Apple, App Review ha individuato applicazioni che utilizzavano codice maligno con il potenziale di rubare le credenziali degli utenti da servizi di terze parti. In altri casi, il team di App Review ha identificato diverse app che si camuffavano da innocue piattaforme di gestione finanziaria ma che avevano la capacità di trasformarsi in un’altra app. Nel 2022 quasi 24.000 app sono state bloccate o rimosse dall’App Store per violazioni di questo tipo.

Ci sono altri motivi per cui un’app può essere rifiutata per frode, spiega Apple. Ad esempio, oltre 153.000 app rifiutate dall’App Store lo scorso anno sono risultate essere spam, imitazioni o ingannevoli, e quasi 29.000 sono state rifiutate perché contenenti funzioni nascoste o non documentate. A volte le app cercano di ottenere i dati personali degli utenti a loro insaputa o senza il loro consenso. Nel 2022, circa 400.000 app sono state rifiutate per violazione della privacy.

App Review indaga anche sulle app segnalate attraverso lo strumento Segnala un problema di Apple e interviene immediatamente per rimuovere le app che sono state confermate come fraudolente o dannose. Le app non approvate con un account di sviluppatore che è stato chiuso per frode e abuso vengono automaticamente rimosse e non possono essere inviate sull’App Store. Nel 2022, App Review è intervenuta per impedire che quasi 84.000 app potenzialmente fraudolente raggiungessero gli utenti sull’App Store.

L’anno scorso Apple ha anche individuato e bloccato più di 147 milioni di valutazioni e recensioni fraudolente dall’App Store.

Le valutazioni e le recensioni sono una caratteristica importante dell’App Store. Gli utenti si affidano ad esse per decidere quale app scaricare e gli sviluppatori le usano come feedback essenziale per migliorare le loro app. Valutazioni e recensioni non autentiche da parte di account fraudolenti o bot possono indurre gli utenti a scaricare un’app inaffidabile che tenta di aggirare il sistema con false dichiarazioni. Nel 2022, con oltre 1 miliardo di valutazioni e recensioni elaborate, Apple ha bloccato e rimosso più di 147 milioni di valutazioni e recensioni per non aver rispettato gli standard di moderazione.

Inoltre, Apple ha bloccato la cifra record di 2 miliardi di dollari di transazioni fraudolente nel 2022, vietando a 714.000 account fraudolenti di effettuare nuovamente transazioni.

Con l’evoluzione dell’economia digitale, sempre più persone si rivolgono ai pagamenti online per acquistare beni e servizi. Apple ha investito molto nella creazione di tecnologie di pagamento sicure come Apple Pay e StoreKit per proteggere le informazioni finanziarie delle persone. Queste tecnologie sono utilizzate da quasi 943.000 app per vendere beni e servizi sull’App Store.

Apple sottolinea il fatto che l’azienda prende molto sul serio le frodi con carta di credito e si impegna a proteggere l’App Store e i suoi utenti da questo tipo di stress. Ad esempio, con Apple Pay, i numeri delle carte di credito non vengono mai condivisi con i merchant, eliminando così un fattore di rischio nel processo di transazione dei pagamenti.

L’anno scorso Apple ha bloccato quasi 3,9 milioni di carte di credito rubate per effettuare acquisti fraudolenti e ha vietato a 714.000 account di effettuare nuovamente transazioni. In totale, nel 2022 Apple ha bloccato 2,09 miliardi di dollari di transazioni fraudolente sull’App Store.

Infine, la società di Cupertino sottolinea che il lavoro di Apple per mantenere l’App Store un luogo sicuro e affidabile per gli utenti e gli sviluppatori non finisce mai. Man mano che i malintenzionati evolvono le loro tattiche disoneste e i loro metodi di inganno, Apple integra le sue iniziative antifrode con i feedback raccolti da una miriade di canali – dalle notizie di cronaca ai social media alle chiamate all’AppleCare – e continuerà a sviluppare nuovi approcci e strumenti volti a impedire che le frodi danneggino gli utenti e gli sviluppatori dell’App Store.