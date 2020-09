Apple aggiusta bug e problemi di sicurezza di Mac, iPhone e iPad

Apple ha aggiornato le funzionalità di sicurezza dei propri sistemi operativi.

Partiamo dal Mac: Apple ha reso disponibile l’aggiornamento macOS Catalina 10.15.7 che fornisce le correzioni di problemi di sicurezza e di bug.

Le note di rilascio parlano di risoluzioni di tre problemi: uno per il quale macOS non si connetteva automaticamente alle reti Wi-Fi; il secondo poteva impedire la sincronizzazione dei file tramite iCloud Drive; il terzo riguarda la grafica e poteva verificarsi su iMac (Retina 5K, 27″, 2020) con Radeon Pro 5700 XT.

L’aggiornamento introduce come di consueto anche una serie di update di sicurezza. Ricordiamo che sul suo sito di supporto Apple mantiene un documento in cui sono elencati gli aggiornamenti di sicurezza per i software e sistemi operativi di Cupertino.

E, sempre in relazione alla sicurezza, oltre all’update dell’ultima versione del sistema operativo del Mac, macOS Catalina 10.15.7, Apple ha rilasciato anche quelli per i due precedenti: Security Update 2020-005 High Sierra e Security Update 2020-005 Mojave.

Passiamo ora ai dispositivi mobili e smart.

Arriva il primo update minore del nuovo sistema operativo di iPhone, rilasciato di recente.

Anche nel caso di iOS 14.0.1 non c’è l’introduzione di nuove funzionalità o caratteristiche, ma vengono risolti alcuni malfunzionamenti: le impostazioni per il browser di default e per la posta potevano venire inizializzate dopo il riavvio di iPhone; un problema poteva impedire la visualizzazione delle anteprime della fotocamera su iPhone 7 e iPhone 7 Plus; un altro poteva impedire ad iPhone di connettersi alle reti Wi-Fi; uno impediva l’invio delle e-mail con alcuni provider di posta elettronica; infine, un bug che poteva impedire la visualizzazione delle immagini nel widget News.

Parallelamente, anche il sistema operativo di iPad riceve l’aggiornamento iPadOS 14.0.1.

Per quanto riguarda i device smart e indossabili, Apple ha rilasciato anche gli aggiornamenti watchOS 7.0.1 e tvOS 14.0.1.

Veniamo ora ai software. Apple ha aggiornato entrambe le app Mac per il video, sia quella professionale, con Final Cut Pro 10.4.10, che quella per tutti gli utenti, con iMovie 10.1.16.

Di recente anche le app della suite di produttività sono state aggiornate, sia su Mac sia sui dispositivi mobili: Pages, Keynote e Numbers.