Apple aggiorna macOS, iOS e iPadOS per correggere un bug del testo

Apple ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti dei sistemi operativi del Mac, di iPhone e di iPad, con macOS Sonoma 14.3.1, iOS 17.3.1 e iPadOS 17.3.1.

Si tratta di update minori che risolvono un bug fastidioso che poteva capitare sia su macOS che su iOS e iPadOS, che determinava problemi durante la digitazione del testo.

Le note ufficiali Apple che accompagnano il rilascio di macOS Sonoma 14.3.1, riportano infatti, in modo molto sintetico, quanto segue:

L’aggiornamento include risoluzioni di problemi per il Mac, tra cui:

• Il testo poteva apparire duplicato o sovrapposto durante la digitazione.

I contenuti risultano analoghi anche nelle release note di iOS 17.3.1.

Al momento, non risultano nuovi CVE citati nella pagina sui contenuti di sicurezza degli aggiornamenti Apple, relativi agli ultimi update iOS 17.3.1 e iPadOS 17.3.1, così come per macOS Sonoma 14.3.1. Potrebbero quindi non esserci fix di sicurezza in questi aggiornamenti, oppure la lista di CVE non è stata ancora aggiornata da Apple.

Insieme agli aggiornamenti per Mac, iPhone e iPad, Apple ha rilasciato anche l’update watchOS 10.3.1 per Apple Watch. Anche in questo caso, l’update include non meglio identificati miglioramenti e bug fix.

Questi update arrivano a qualche settimana dal rilascio delle ultime versioni dei sistemi operativi Apple: macOS Sonoma 14.3 per Mac e i nuovi iOS 17.3 e iPadOS 17.3 per iPhone e iPad.

Con iOS 17.3, Apple ha introdotto un’importante nuova funzione per iPhone: la Protezione del dispositivo rubato.