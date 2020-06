A breve distanza di tempo dal rilascio delle nuove versioni dei sistemi operativi dei dispositivi mobili iPhone e iPad (iOS e iPadOS 13.5) e dei computer Mac (macOS Catalina 10.15.5), Apple ha reso disponibili per il download e l’installazione una serie di nuovi aggiornamenti.

In questo caso si tratta di minor update, di aggiornamenti minori. Ciò però riguarda solo il fatto che il focus principale di questi update è nei fix di errori e di sicurezza, più che in nuove funzioni, e ciò non ne diminuisce certo l’importanza. Come sempre, anzi, quando si tratta della sicurezza dei dispositivi digitali, mantenere i sistemi aggiornati è cruciale.

A rappresentare che in qualche modo si tratti di un aggiornamento integrativo, c’è il fatto che, nel caso dell’update di sistema del Mac, non ci sia nemmeno una variazione del numero di versione. Apple lo definisce infatti macOS Catalina 10.15.5 Supplemental Update e arriva in tandem con il Security Update 2020-003 High Sierra indirizzato alla versione meno recente di macOS.

L’update risolve la falla di sicurezza CVE-2020-9859 “unc0ver”, che potrebbe consentire a un'applicazione di eseguire codice arbitrario con privilegi kernel.

Per quanto riguarda iOS 13.5.1 e iPadOS 13.5.1, in questo caso c’è il punto decimale che fa crescere il numero di versione e, come per macOS, gli update vanno a chiudere la stessa falla che apre il fianco all’exploit unc0ver, utilizzato per il jailbreak degli iPhone.

La vulnerabilità affliggeva evidentemente tutti i sistemi operativi di Cupertino, poiché anche il software di sistema di Apple Watch e Apple TV è stato aggiornato, rispettivamente, a watchOS 6.2.6 e tvOS 13.4.6, che risolvono la stessa falla CVE-2020-9859.

In precedenza, insieme a iOS e iPadOS 13.5 e macOS Catalina 10.15.5, Apple aveva rilasciato anche diversi aggiornamenti riguardanti gli strumenti Windows: Windows Migration Assistant 2.2.0.0, iCloud for Windows 11.2 (per Windows 10) e iCloud for Windows 7.19 (per Windows 7), iTunes 12.10.7 for Windows.

Ricordiamo che sul sito di supporto Apple è disponibile una pagina che offre informazioni sugli aggiornamenti di sicurezza rilasciati da Cupertino.